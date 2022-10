Vídeo: mais uma ponte na BR-319 é interditada por risco de desabar

Em vídeo divulgado na tarde deste sábado (8), o presidente da Associação dos Amigos e Defensores da BR-319, André Marsílio, comenta sobre a interdição, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), da ponte do Km 12 da rodovia, que fica depois do rio Curuça, sentido Manaus-Porto Velho.

A ponte foi interditada porque foram ouvidos estalos. A decisão de interditar essa estrutura ocorre depois que a ponte no Km 010 da mesma rodovia desabou, no dia 28 de setembro. Quatro pessoas morreram e 14 ficaram feridas.

O vídeo de hoje exibe também pessoas correndo e veículos parados, em fila, impedidos de atravessar pela ponte. Algumas pessoas estão fazendo a travessia por meio de canoa. Outro vídeo mostra uma grande fila de pessoas que precisam passar para o outro lado do rio.

Equipe da PRF também orienta que ninguém deve tentar atravessar a ponte a pé.

“O que parecia que estava horrível, agora está simplesmente impossível a nossa BR-319. A ponte do Km 12, depois do rio Curuçá, sentido Manaus-Porto Velho, acaba de ser interditada pela Polícia Rodoviária Federal. Por que? Porque nós avisamos também que essa ponte está com problema estrutural e ela começou a estalar”, diz André Marsílio, no vídeo divulgado pela Associação dos Amigos e Defensores da BR-319. “E agora, as pessoas que precisam atravessar de um lado para o outro estão sem apoio logístico. Então, por favor, governador do Estado, Wilson Lima, autoridades, parlamentares que foram eleitos, que não foram eleitos, se desloquem para a BR-319, por favor”.

Por PMS