Vídeo: imagens mostram que dois mísseis atingiram avião no Irã

Imagens de uma câmera de segurança evidenciam que o avião da Ukranian Airlines, supostamente derrubado por engano pelo Irã no dia 8 de janeiro, foi atingido por dois mísseis – disparados com um intervalo de 30 segundos, a partir da mesma base militar. As informações são do G1.

O jornal New York Times afirma ter atestado a veracidade das imagens que circulam em redes sociais e foram veiculadas por outros meios de imprensa, como a rede de TV Al Alabiya.

Confira:

فيديو جديد يظهر إطلاق صاروخين على #الطائرة_الأوكرانية في #إيران بينهما 30 ثانية pic.twitter.com/mLQzFqU7OP — العربية (@AlArabiya) January 14, 2020

