VÍDEO: Homem desarma e atira em dois policiais em São Paulo

O homem que desarmou dois policiais militares e atirou neles durante uma abordagem em São Mateus, na zona leste de São Paulo, deve responder pelos crimes de duplo homicídio tentado, associação criminosa, corrupção de menor e receptação.

O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (1º). O suspeito Dário Gabriel Costa Viveiros foi preso horas depois do incidente. Ele tem antecedentes criminais por tráfico de drogas e estava foragido da Justiça.

Em entrevista ao Cidade Alerta, a mãe de Dário conta que ele tem dois filhos, que são criados pela tia materna, pois a esposa morreu.

“As pessoas acham que a família aceita e que somos cúmplices, mas não somos. A gente cria os filhos para serem do bem. Infelizmente, cada um tem a sua índole e o seu caráter. Ele já é maior. Foi quando eu pedi para ele se entregar”, desabafou.

De acordo com o delegado titular Evando Lemos, do 49° Distrito Policial, responsável pela investigação, Dário estava preso no Centro de Progressão Penitenciária de Mongaguá, no litoral paulista. Após uma saída temporária em 2020, ele não retornou à unidade e se tornou foragido da Justiça.

Abordagem

Dário e um adolescente foram abordados por dois policiais militares, nesta quinta-feira, na rua Antônio Coutinho, próximo às avenidas Ragueb Chohfi e Jacu Pêssego. Além de o homem carregar um celular roubado, os agentes descobriram que ele era procurado pela Justiça.

Durante a abordagem, Dário entrou em luta corporal com os policiais, enquanto o adolescente fugiu. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança. Em determinado momento, ele conseguiu desarmar um dos agentes e atirou.

Um dos PMs foi baleado na perna, e o outro, no maxilar. Ambos foram socorridos e levados pelo helicóptero Águia, do Grupamento da Polícia Militar, para o Hospital das Clínicas.

Prisões

Após receber uma denúncia, a PM procurou por Dário e pelo adolescente em uma adega localizada no Jardim Iguatemi, na zona leste da capital. No local, encontraram um homem, identificado como Maurício Alberto Alves de Oliveira, que estava com a arma e as roupas utilizadas no crime. Ele ofereceu esconderijo à dupla depois do crime.

Os agentes descobriram que ele também era foragido da Justiça no estado do Paraná. Com antecedentes por tráfico de drogas e furto, Maurício retirou a tornozeleira eletrônica e fugiu para São Paulo. Por isso, também foi preso.

Posteriormente, Dário foi localizado e preso em flagrante, e o adolescente, apreendido. O jovem já tinha registro de ato infracional por furto de peças de metal. Os advogados do trio não foram localizados até a publicação desta reportagem.

Estado de saúde

De acordo a última atualização da assessoria de imprensa da PM, às 19h30 desta quinta-feira, o policial atingido por um disparo no maxilar está entubado e sedado. Ele aguarda uma avaliação para uma possível cirurgia de cabeça e pescoço.

O outro agente foi atingido por três tiros: na perna direita, na perna esquerda e no abdômen. Ele está consciente e estável e foi encaminhado ao Instituto de Ortopedia, onde aguarda por cirurgia.