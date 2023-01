VÍDEO: Choque entre helicópteros deixa quatro mortos e três feridos graves na Austrália

AUSTRÁLIA — Quatro pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas quando dois helicópteros colidiram no ar na turística Gold Coast, na Austrália, nesta segunda-feira (2), disseram autoridades.

Two helicopters collided in mid-air, killing four people Monday at Australia's Gold Coast tourism Hotspot. pic.twitter.com/TpWX0wVhzv — A~ (@RES911CUE) January 2, 2023

Um helicóptero virou na areia a poucos metros da costa. Seus rotores estão a uma curta distância, segundo imagens da rede pública ABC.

O outro helicóptero parecia estar praticamente intacto no local do acidente, que fica perto do popular parque temático marinho Sea World. Dezenas de equipes de resgate correram para a área.

“Quando eles colidiram, caíram e pararam no banco de areia fora do complexo Sea World”, disse o inspetor interino do Serviço de Polícia de Queensland, Gary Worrell, em entrevista coletiva.

“Como resultado disso, quatro pessoas perderam a vida. Outras três estão em estado crítico no hospital”, acrescentou.

O Australian Transport Safety Office lançou uma investigação das causas do acidente.

▓▓▓ AFP ▓▓▓