Vídeo: Carreta pega fogo no Distrito Industrial

Um caminhão carreta pegou fogo na tarde de quinta-feira (9), na avenida Oitis, bairro Puraquequara, na zona Leste de Manaus. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) atuou para conter o incêndio que tomou de conta da cabine. O sinistro afetou o trânsito da área. Segundo os bombeiros, o veículo teve perda total.

Um cinegrafista amador conseguiu registrar por vídeo o exato momento em que as chamas começam a tomar de conta da frente do caminhão, conhecido popularmente como “cavalo”. Nas imagens, não aparece o fogo chegando na carga. As causas do incêndio não foram reveladas e não informação de feridos.

FONTE: MANAUS ALERTA

