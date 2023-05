VÍDEO: Caça da Força Aérea da Espanha cai durante apresentação

Um caça F-18 da Força Aérea da Espanha caiu na manhã deste sábado durante uma apresentação aérea na Base Aérea de Zaragoza. Segundo informações do G1, a aeronave caiu em uma zona militar espanhola, resultando em uma explosão imediata.

O acidente ocorreu durante o voo de exibição, quando o piloto perdeu o controle da aeronave. Apesar do incidente, o piloto conseguiu acionar o mecanismo de ejeção e foi lançado com segurança fora do caça, eliminando o cockpit.

Equipes de resgate foram imediatamente enviadas ao local do acidente para prestar assistência. Segundo relatos do jornal El País, o piloto foi levado para um hospital em Zaragoza, onde recebeu tratamento para traumatismos e lesões nas pernas. Ainda não há informações sobre sua condição atual.

A Guarda Civil local está conduzindo uma investigação para determinar as circunstâncias exatas que levaram à queda da aeronave. A Base Aérea de Zaragoza suspendeu temporariamente as atividades aéreas enquanto as autoridades realizam os procedimentos necessários.

O acidente serve como um lembrete dos perigos e riscos inerentes às atividades aéreas, mesmo quando realizadas por pilotos experientes e treinados. A Força Aérea da Espanha e as autoridades competentes estarão empenhadas em descobrir as causas do acidente e tomar as medidas apropriadas para evitar incidentes semelhantes no futuro.