VÍDEO: Avião sobrevoa Nova York com faixa “Stop Bolsonaro”

Nesta sexta-feira (16) a população de Nova York, nos Estados Unidos, foi surpreendida por uma mensagem contra o presidente brasileiro Jair Bolsonaro circulando pelo céu. Na verdade, voando.

Isso porque avião com uma faixa de protesto sobrevoou os arredores da Estátua da Liberdade, um dos monumentos mais visitados do mundo, e a região de Wall Street, coração do capitalismo estadunidense.

A frase “Save de Amazon, Save Lives. Stop Bolsonaro”, que em português significa “Salve a Amazônia, Salve vidas. Pare Bolsonaro”, pode ser vista por milhares de pessoas em diferentes pontos da metrópole.

O ato foi uma iniciativa do coletivo Brazilian Resistance Against Democracy Overthrow de Nova York (BRADO-NY).

“Um alerta à comunidade internacional sobre a crise que assola o Brasil, graças à gestão de caráter genocida e de descaso ao meio-ambiente de Jair Bolsonaro”, dizem os organizadores.

FONTE: REVISTA FÓRUM

Comentarios