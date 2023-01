VÍDEO: Avião cai no Nepal com 72 pessoas a bordo

Na manhã deste domingo (15), um avião caiu no Nepal, com 72 pessoas a bordo. As informações oficiais mais recentes dizem que não há sobreviventes. Já foram recuperados 68 corpos.

O avião fazia um voo doméstico entre Kathmandu Pokhara, onde caiu a dois quilómetros do aeroporto. Trata-se de um ATR 72 da YetiAirlines.

Entre os 72 ocupantes, havia quatro membros da tripulação, duas crianças e 10 estrangeiros.

A queda do aparelho provocou um incêndio e foram muitas as pessoas que rapidamente tentaram ajudar a extinguir o fogo e a socorrer as vítimas.

O primeiro-ministro do Nepal convocou uma reunião do gabinete de emergência.