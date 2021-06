Viagem Ancestral é a grande opção das férias

De onde viemos? Um dos questionamentos mais antigos da humanidade é o ponto de partida da viagem que o Manauara Shopping propõe aos seus visitantes neste mês de julho. A “Mostra Internacional Viagem Ancestral” traz réplicas hiper-realistas dos antepassados da humanidade, mostrando a evolução da nossa espécie.

A exposição internacional, inédita no Brasil, revela o processo de transformações biológicas e culturais que explicam o porquê de sermos o que somos. As etapas evolutivas são retratadas por meio de réplicas dos ancestrais como o Gigantopithecus, que viveu entre 6.500.000 e 100.000 anos ao parente mais recente, o Homo Sapiens, que habitou o planeta entre 80.000 e 12.000 anos.

Segundo o paleoartista Daniel Williams, que assina o projeto, as réplicas dos hominídeos foram desenvolvidas na medida exata que tinham quando estavam vivos e habitavam o planeta. “Utilizamos nas esculturas materiais biodegradáveis e recicláveis como polímeros de milho e tinturas naturais que conferem um verdadeiro realismo.”, explica ele, que trabalha as reconstruções a partir dos fósseis encontrados na natureza. “Meu trabalho é criar um elo entre a descoberta do paleontólogo e o público em geral”, define.

Diferentes cenas e fatos são apresentados como pontos de referência, marcos na hitória evolutiva, que permitem compreender que muitas das características da espécie humana, provém das descobertas e do progresso em áreas como locomoção, alimentação, organização assim como adaptações às mudanças ambientais, sociais e instituição de linguagem e simbolos para se comunicar.

A mostra leva ainda a uma profunda reflexão sobre o importante papel da mulher desde a origem da vida, além de ressaltar a imensa contribuição do sexo feminino para a evolução da espécie humana.

Além disso, em alguns pontos do cenário estarão disponiveis totens com um QR Code que permite baixar gratuitamente o aplicativo Viagem Ancestral, que traz o Neardenthal “Grotmän” apresentando o mundo dos hominideos de forma lúdica. O APP também permite interagir com o “Grotmän” e fazer fotos divertidas com o recurso de Realidade Aumentada.

“Com esta exposição, queremos proporcionar uma experiência única aos nossos visitantes. Crianças, jovens, adultos, famílias inteiras irão fazer um passeio pela evolução da humanidade aqui no Manauara Shopping. A Mostra Internacional Viagem Ancestral é um programa imperdível pela qualidade das peças apresentadas e pelo elevado grau de informação, disposto de forma leve e atrativa, que vai encantar todos visitantes”, destacou Isa Lucena, gerente de Marketing do Manauara Shopping.

Criação

A ‘Mostra Internacional Viagem Ancestral’ é uma criação do produtor Raúl Aldana Martínez e do artista argentino Daniel Williams, que oferece uma viagem pelos momentos mais decisivos da evolução da espécie humana.

Raúl Aldana Martínez é um produtor colombiano de mídia audiovisual e CEO da empresa colombiana RAM Marketing y Logística e RAM Exhibitions Brasil. Criou exposições itinerantes para shopping centers por 11 anos, como: “Tesouros, Mitos e Mistérios das Américas”, “Arte Mágica em 3D” e “Aventura Jurássica, museu infantil”. Esses trabalhos percorreram vários países da América, como Brasil, Argentina e Colômbia.

Daniel Williams é um paleoartista argentino, que durante 25 anos, empregou seu talento e criatividade na realização de espécimes para o Museu Argentino de Ciências Naturais “Bernardino Rivadavia”. É o criador das exposições itinerantes “Tesouros, Mitos e Mistérios das Américas”; “Explorador Cretáceo, Terra dos Dinossauros” e “Paleontologistas por um dia”. Promoveu assembleias osteológicas (ramo da anatomia que estuda a estrutura, forma e desenvolvimento dos ossos e das articulações) na França, Chile, Japão e Itália.

Serviço:

Mostra Internacional Viagem Ancestral

Período: 01 a 31 de julho de 2021

Local: Manauara Shopping – Praça de Eventos Tucumã e Piso Castanheiras, em frente à C&A

Entrada Gratuita

