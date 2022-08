Vereadores de Manaus ‘ganham’ 11 dias de folga em pleno mês de setembro

Os vereadores de Manaus terão 11 dias de folga das sessões plenárias no início do mês de setembro. O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), David Reis (Avante), declarou ponto facultativo na terça-feira, 06 de setembro, considerando que a data fica entre dois feriados, um municipal e outro nacional.

A decisão de David Reis foi publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE), da CMM, desta terça-feira, 23/08. Na justificativa ele considera que a data do ponto facultativo fica entre os feriados de 5 de setembro, Elevação do Amazonas à Categoria de Província e o feriado de 7 de setembro, Independência do Brasil.

Antes do recesso prolongado, o último dia de sessão plenária para os 41 vereadores será na próxima quarta-feira, 31 de agosto. Depois dessa data, eles só retornam para os trabalhos legislativos no plenário Adriano Jorge, na segunda-feira, 12 de setembro.

Para o parlamentar, o ponto facultativo “enseja a conveniência de conter despesas com bens e serviços, representando uma economia significativa para o cofre público municipal”, destacou David Reis no documento.

Pausa para campanha

O recesso prolongado veio em boa hora para os parlamentares que tentam uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), na Câmara Federal ou no Senado. Eles terão dias a mais para se dedicar à campanha eleitoral e aos programas políticos no rádio e na televisão.

Questionada se a Casa legislativa vai repor alguma sessão plenária, a diretoria de comunicação da CMM não encaminhou resposta até o fechamento desta matéria.

