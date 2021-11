Venda de último lote de ingressos para show de Whindersson em Manaus começa nesta segunda (22)

As vendas do último lote de ingressos para o show do humorista Whindersson Nunes em Manaus começam a partir das 14h desta segunda-feira(22). O espetáculo ocorre no dia 11 de dezembro deste ano, na Arena da Amazônia.

Atendendo os fãs, Whindersson retorna à capital do Amazonas para apresentar “A Volta Do Que Não Foi”, um espetáculo que promete ser o maior da história do humor brasileiro. Um palco de 360 graus será montado no meio da Arena para permitir aproximação do público com o humorista.

No primeiro lote foram disponibilizados 20 mil ingressos, que esgotaram em menos de 24 horas. Os ingressos do segundo e último lote para o show do humorista podem ser comprados aqui. Os setores serão divididos em quatro: arquibancada inferior (R$ 35), cadeira especial (R$ 100), cadeira premium (R$ 120) e camarote, que serão vendidos por unidades e os preços vão variar de acordo com a capacidade. Os valores acima são de meia-entrada e sem a taxa de serviço do site.

Whindersson Nunes

Whindersson Nunes é comediante, ator e youtuber brasileiro. Nascido em Bom Jesus do Piauí, começou a fazer vídeos para seu canal no YouTube quando tinha quinze anos. Queria apenas algumas curtidas, mas o que aconteceu foi uma avalanche de seguidores e fãs ao redor do Brasil e do mundo.

Com o meteórico sucesso, partiu para os palcos com um stand up tão fenomenal quanto sua ascensão. Em 2018, Whindersson estreou “Eita, Casei!” O sucesso foi tanto, que rendeu uma turnê mundial passando por quatro continentes, além de um especial para a Netflix, lançado em agosto de 2019, que alcançou nada menos do que a oitava posição entre os conteúdos mais assistidos na plataforma naquele ano. Seu show mais recente “A Volta do Que Não Foi” foi visto por mais de 105 mil pessoas pelo Brasil, em quatro meses, e segue fazendo sucesso de público por onde passa.

Como ator, Whindersson é sucesso na série Os Roni, do Multishow, interpretando Roniclayson. Nas telonas de cinema, pode ser visto ao lado dos amigos Tirullipa, Tom Cavalcante e Bruno de Lucca, no filme Os Parças, já em sua segunda versão.

*Com informações da assessoria

