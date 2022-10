Veja como justificar ausência de voto no dia das eleições

Os brasileiros retornarão às urnas no dia 30 de outubro para votar no segundo turno e eleger presidente e governadores. Porém, no caso daqueles brasileiros que, por algum motivo, não poderão exercer seu dever de cidadão no domingo, é preciso apresentar uma justificativa. Desse modo, você explica o motivo da ausência e não precisa pagar nenhum tipo de multa.

Então, para saber como justificar seu voto no segundo turno, confira mais a seguir!

Saiba como justificar ausência de voto no dia das eleições

Se você não comparecer às urnas para votar no próximo domingo, precisa fazer a justificativa de sua ausência para a Justiça Eleitoral. Essa justificativa precisa ser feita, inclusive, por quem não votou no primeiro turno, que aconteceu no dia 2 de outubro. Se você não votar em nenhuma das ocasiões, precisará justificar duas vezes.

Vale lembrar que, apesar de obrigatório, o procedimento é dispensado para algumas pessoas, como cidadãos com idade abaixo de 18 anos e acima de 70 anos. Essas pessoas têm o direito de votar no dia das eleições, mas a presença não é obrigatória. Adolescentes podem votar a partir dos 16 anos.

A boa notícia é que, nesse ano, você pode justificar sua ausência sem sair de casa, apenas acessando o aplicativo e-Título (Android e iOS), do TSE. Esse é um app que faz uso da geolocalização, e, assim, consegue saber se você está fora do seu domicílio eleitoral. Basta acessar o app, clicar em “mais opções”, e em seguida em “justificativa de ausência”.

Outra opção é preencher um formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral, e entregá-lo nos locais de votação da cidade em que você se encontra. Caso esteja doente, é preciso apresentar o atestado médico.

Por fim, na hora de fazer a justificativa presencial, é preciso ter em mãos um documento de identidade com foto. Você pode justificar sua ausência em um prazo de até 60 dias após cada turno da votação. Entretanto, se você decidir não justificar, deverá pagar a multa eleitoral de R$ 3,51 por cada turno de eleição. O pagamento também está disponível através do app e-Título.

Por R7