Vazamento de amônia causa explosão em frigorífico no Iranduba

Uma explosão causada por um vazamento de amônia aconteceu na manhã desta segunda-feira (7), em um frigorífico localizado no município de Iranduba, a 29 quilômetros de Manaus. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), uma equipe foi acionada para o local, mas não houve vítimas graves.

Cerca de 60 funcionários estavam no local no momento do vazamento. O Corpo de Bombeiros informou que apenas 16 pessoas inalaram a substância e passaram mal. Elas foram encaminhadas pelas equipes de resgate, e por populares, ao hospital do município.

De acordo com Joana Praia, comerciante que trabalha ao lado da frigorífico, diversos funcionários começaram a sair desesperados do lugar por volta das 8h30.

Ela foi a responsável por chamar a ambulância que socorreu parte das vítimas. “Eu presenciei as pessoas saindo desmaiadas. Liguei para a ambulância pedindo socorro, porque a gente fica preocupado né. As pessoas eram levadas nos carros para buscar ajuda”, relatou a mulher.

Por volta das 10h, o CBMAM informou que a situação no local já havia sido controlada.

A amônia é um produto químico inflamável e corrosivo para a pele, olhos, via aéreas e pulmões. Se inalada, a substância pode causar graves problemas respiratórios. No início de agosto deste ano, uma explosão em um porto de Beirute, no Líbano, ocasionada por nitrato de amônia, deixou mais de 190 mortos e mais de seis mil feridos. A cidade ainda se recupera da catástrofe.

FONTE: Em Tempo

Comentarios