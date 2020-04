Vale-Alimentação e Vale-Refeição injetam R$ 360 milhões na economia do AM

Em meio aos efeitos econômicos negativos da pandemia do corona vírus no país, quase R$ 30 milhões mensais (R$ 360 milhões por ano) serão injetados na economia amazonense por meio do Vale-Alimentação e do Vale-Refeição. Os benefícios serão estendidos a cerca de 60 mil novos usuários no Estado do Amazonas por meio de cartões fornecidos pela Val eCard, empresa especializada em soluções de pagamento e gestão de frotas com atuação em todo o território nacional. A companhia tem o maior portfólio de produtos do mercado e atende algumas das maiores empresas privadas nacionais e órgãos públicos de todas as regiões do País.

Com uma rede robusta já em operação no Amazonas há pelo menos cinco anos, a ValeCard está ampliando o credenciamento de estabelecimentos comerciais ( supermercados, padarias, açougues e restaurantes, entre outros) para operar o Vale- Alimentação e o Vale-Refeição. A empresa tem uma filial em Manaus e projeta ampliar a sua rede credenciada com mais de 2.000 novos estabelecimentos em todo o território amazonense nas próximas semanas, mas a meta é chegar a 5 mil ainda em 2020.

“O Amazonas é um Estado de extrema relevância para a ValeCard”, afirma Lucas Bonfim, Diretor de Mercado e responsável pela expansão da empresa no Amazonas. “A parceria com os clientes locais, entre eles o Governo do Amazonas, resultará em um importante aporte de recursos na economia amazonense em um momento social muito crítico, em meio aos impactos causados pelo corona vírus.”

Com o ValeCard Alimentação e o ValeCard Refeição, as empresas contratantes do serviço reduzem custos por meio da isenção de encargos sociais, mantêm os funcionários motivados e geram um aumento da produtividade. Outras vantagens são a isenção de encargos sociais, como Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) sobre os valores concedidos, redução dos custos, aumento da produtividade, diminuição na rotatividade, dispensa de necessidade de contadores para a prestação de contas – feita pela própria ValeCard – e a possibilidade de inclusão de funcionários terceirizados.

Para os funcionários, além de um ganho real do poder de compra, há a liberdade de escolha dos estabelecimentos que desejam consumir. “Com isso, há ainda um aumento indireto de qualidade de vida, pois os cartões proporcionam uma melhoria na condição nutricional das pessoas”, afirma Thainá Maciel, Gerente da Regional Amazonas da ValeCard.

Credenciamento

Para credenciar-se junto à rede ValeCard e poder disputar um montante de aproximadamente R$ 360 milhões a serem injetados por ano pelo Vale-Alimentação e Vale-Refeição na economia amazonense, os estabelecimentos comerciais podem manter contato com a empresa por meio de vários canais de comunicação: fone (0800-701-5402), WhatsApp (34-98424-9742), e-mail (amazonas@valecard.com.br) ou ainda pelo site www.valecard.com.br.

ValeCard é uma das maiores empresas de benefícios e gerenciamento de frotas do Brasil

Uma das maiores empresas de meios de pagamento eletrônicos do Brasil, a ValeCard oferece soluções completas e integradas para Gestão de Frotas, Benefícios e Financeira. Desde 1995 no mercado e atuando em todo o território nacional, a empresa está entre as três maiores empresas de gerenciamento de frotas do país e entre as 100 empresas mais inovadoras no uso de TI.

Com mais de 3 milhões de cartões emitidos pelo Brasil, a ValeCard conta com mais de 120 mil estabelecimentos credenciados. Para atender a demanda, possui 12 filiais e mais de mil funcionários entre diretos e indiretos. Em 2019, a ValeCard movimentou mais de R$ 3 bilhões em volume transacionado nas cestas benefício e frota. Na área de Gestão de Benefícios a ValeCard dispõe de produtos para facilitar a gestão de Recursos Humanos de empresas de todos os segmentos e portes para melhorar a qualidade de vida e aumentar a motivação dos colaboradores.

Entre os benefícios disponíveis estão o Cartão Alimentação, Cartão Refeição, Vale-Cultura, Plano Odontológico DentalShow, Convênio, além do Cartão Farmácia, Cartão Viagem e Cartão Escolar.

Na área de Gestão de Frotas o principal diferencial é uma plataforma que integra todas as informações e ferramentas, como Abastecimento, Manutenção, Telemetria (rastreamento e monitoramento) e Documentação (Motorista e Veículo), permitindo que as empresas possam gerenciar em tempo real suas frotas, ter redução de seus custos operacionais e ganhos em segurança, logística e qualidade dos serviços prestados.

Outro diferencial desta plataforma integrada é o cadastro único de motoristas e veículos para todas as ferramentas de Gestão de Frotas da ValeCard, incluindo o cadastro de hierarquias, com limitação de uso/visualização por parte de diferentes gestores, de filiais, centro de resultados e centro de custos das empresas.

Na área de Gestão Financeira, a ValeCard oferece produtos para auxiliar no controle das finanças, capital de giro e investimentos de comerciantes e lojistas de todos os portes e segmentos de mercado. As soluções financeiras disponíveis são Antecipação de Recebíveis e cartões Prime, Empresarial e Private Label.

Comentarios