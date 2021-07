Vacina Amazonas: Drive-thru da Arena da Amazônia abre acesso pela rua Flaviano Limongi

O acesso de veículos à Arena da Amazônia pela rua Flaviano Limongi foi aberta, na tarde desta quarta-feira (217), para quem busca se vacinar contra a Covid-19 no drive-thru do posto de vacinação montado pelo Governo do Estado. Essa opção foi aberta por conta do fluxo baixo de veículos no local, e grande lotação no Sambódromo, que também funciona como drive-thru.

A entrada principal de veículos na Arena estava sendo realizada pela rua Lóris Cordovil. A coordenadora da vacinação no local, Bruna Machado, pede para que a população compareça.

“A gente está precisando que a população venha vacinar, o nosso foco é a vacinação, é um pedido do Governo do Estado, junto com a Secretaria de Saúde, para que as pessoas se vacinem. A Arena está mais tranquila do que o sambódromo, a gente tem o acesso pela Limongi, um acesso superfácil e não temos fila no momento. A gente aguarda todos os usuários aqui para que a gente possa atingir a maior quantidade possível de vacinados na data de hoje”, orientou Bruna.

A Arena da Amazônia é um dos três postos de vacinação abertos pelo Governo do Estado para funcionar até a meia-noite desta quarta-feira e também na quinta-feira (22/07), durante o mutirão Vacina Amazonas.

Pontos de vacinação – das 9h à meia-noite

Zona Oeste

Sambódromo – Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho

Avenida Pedro Teixeira, 2.565 – Dom Pedro

Somente drive-thru

Avenida Pedro Teixeira, 2.565 – Dom Pedro Somente drive-thru Centro de Convenções Vasco Vasques – Segunda Etapa

Avenida Constantino Nery, 5.001 – Flores

Somente pedestre

Avenida Constantino Nery, 5.001 – Flores Somente pedestre Arena da Amazônia Vivaldo Lima

Avenida Constantino Nery, 5.001 – Flores

Somente drive-thru

Pontos de vacinação – das 9h às 16h

Zona Oeste

Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou

Avenida Brasil, s/n° – Santo Antônio

Zona Norte

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, 119 – Cidade Nova

Somente para pedestre

Rua Gandu, 119 – Cidade Nova Somente para pedestre Shopping Phelippe Daou

Avenida Camapuã, 2.939 – Cidade de Deus

Somente para pedestre

Avenida Camapuã, 2.939 – Cidade de Deus Somente para pedestre UBS Arthur Virgílio

Travessa 10, 3.015 – Amazonino Mendes

Travessa 10, 3.015 – Amazonino Mendes UBS Sálvio Belota

Rua Samambaia, 786 – Santa Etelvina

Zona Sul

Studio 5 – Centro de Convenções

Avenida Rodrigo Otávio, 3.555 – Distrito Industrial I

Somente para pedestre

Avenida Rodrigo Otávio, 3.555 – Distrito Industrial I Somente para pedestre UBS Nilton Lins

Avenida Professor Nilton Lins, 3.259 – Flores

Zona Leste

SESI – Clube do Trabalhador

Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – São José I

Ponto para pedestre e drive-thru

Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – São José I Ponto para pedestre e drive-thru UBS Guilherme Alexandre

Rua Nova República, 575 – Colônia Antônio Aleixo

Rua Nova República, 575 – Colônia Antônio Aleixo UBS Platão Araújo

Rua Antônio Lisboa, s/nº – Puraquequara

Rua Antônio Lisboa, s/nº – Puraquequara UBS Gebes de Medeiros

Rua Pirarucu, 1.000 – Jorge Teixeira

Rua Pirarucu, 1.000 – Jorge Teixeira UBS Amazonas Palhano

Rua Antônio Matias, s/nº – São José 2

*Com informações da assessoria

Comentarios