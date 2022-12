Unidades do Prato Cheio movimentam frequentadores com almoço na véspera de Natal

MANAUS — A ceia natalina é servida somente na noite do dia 24 de dezembro, mas em 42 unidades do Prato Cheio, programa coordenado pelo Governo do Estado, a alegria foi na hora do almoço, com o funcionamento dos restaurantes e cozinhas populares neste sábado (24/12), véspera de Natal. O anúncio dos equipamentos públicos para o almoço especial foi feito pelo governador Wilson Lima na sexta-feira (23/12).

Os restaurantes, que funcionam apenas de segunda a sexta-feira, funcionaram neste sábado, das 11h às 13h, servindo refeições de forma gratuita em 42 das 44 unidades. Ao todo, o Prato Cheio conta com 18 unidades localizadas na capital e 26 no interior do estado.

No bairro Alvorada, zona centro-oeste, mais de 400 refeições foram servidas para a população nesta véspera de Natal, incluindo um cardápio com proteínas como carne e peixe, arroz, feijão, farofa e salada. A coordenadora da unidade, Bruna Barreiros, destacou a importância da ação em uma data simbólica.

“É muito especial para a gente. É uma gratidão estar aqui recebendo eles hoje. O nosso trabalho é apenas de segunda a sexta, e hoje foi aberto especialmente para receber eles no almoço de Natal. Ficamos muito gratos e muito felizes por estar compartilhando esse momento com eles”, disse Bruna.

Gratidão

Para a dona de casa Rosária dos Santos, de 63 anos, moradora do bairro Alvorada, o momento é de alegria para todas as famílias. A refeição, segundo ela, é a garantia de segurança alimentar para muitas pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Tem muita gente que não tem nem o que comer em casa e hoje tem, e foi uma coisa boa que ele (governador) fez para a população. É um prato cheio que estou comendo que não consigo nem acabar, um almoço que dá para o dia inteiro. Agradeço muito”.

O aposentado Didier Vasconcelos, 70, também frequenta o Prato Cheio do bairro. Aproveitando o almoço de Natal, ele elogiou o serviço.

“É uma coisa muito boa do Governo do Estado. Isso aqui não existia e hoje existe, todo mundo vem aqui, casa cheia. Uma comida muito boa para todas as pessoas. Hoje é muito especial. Desejo a todos os amazonenses um Natal cheio de luz, prosperidade, vitória e realização de sonhos”.

Prato Cheio

Criado com o objetivo de combater a insegurança alimentar no Amazonas, o Prato Cheio conta atualmente com 44 equipamentos de segurança alimentar no estado, que ao todo já serviram mais de 2 milhões de refeições neste ano. Segundo o governador Wilson Lima, a meta é que outras 41 unidades do restaurante popular sejam entregues na próxima gestão.

O Prato Cheio foi criado por Wilson Lima e é gerido pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam). Ao todo, são 18 unidades localizadas na capital e 26 no interior do estado.

O programa é dividido em dois serviços distintos: os restaurantes populares, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h, com refeições vendidas pelo valor simbólico de R$ 1; e as cozinhas populares, nas quais a sopa é gratuita e cada pessoa atendida tem direito a 1 litro de alimento, de segunda a sábado, também das 11h às 13h.