União Brasil e Avante, de David Almeida e Wilson Lima, devem eleger as maiores bancadas da Aleam

Os partidos União Brasil e Avante, liderados pelo governador Wilson Lima e o prefeito de Manaus, David Almeida, respectivamente, devem eleger as maiores bancadas da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para 2023.

É o que aponta a pesquisa divulgada nesta semana pela empresa Perspectiva Mercado e Opinião, um dos mais tradicionais institutos de pesquisa do Amazonas.

O União Brasil, segundo o proprietário do instituto, o marqueteiro Durango Duarte, deve fazer quatro ou cinco deputados estaduais. Já o Avante pode eleger três ou quatro parlamentares no próximo dia 2 de outubro. Um dos candidatos de destaque é Daniel Almeida, irmão do prefeito.

Assessoria