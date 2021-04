Uma pessoa morre após colisão entre embarcações em Eirunepé

Antônia Araújo Monteiro, que tinha 22 anos, foi a óbito na última quinta-feira (8), por volta das 10h30, em um acidente fluvial entre duas canoas motorizadas, conhecidas na região como ‘bajola’. O fato ocorreu no Rio Eiru, próximo à comunidade Tracoa, em Eirunepé (distante 1.160 quilômetros em linha reta da capital).

De acordo com o investigador Gonzaga Rezende, gestor da Delegacia Especializada de Polícia (DIP), Antônia vinha com seu irmão, de 19 anos, para o município de Eirunepé, quando em uma curva do Rio Eiru, colidiu com outra ‘bajola’, que estava sob o comando de Raimundo Nonato da Silva, 30.

“Essas ‘bajolas’, que são canoas pequenas, com motores potentes, atingem grande velocidade, o que já causou outros acidentes na região, mas ainda não tinha registro de nenhum óbito durante essas colisões. Nesse caso, a ponta da canoa acertou a cabeça da vítima, que foi a óbito ainda no local da colisão”, explicou Gonzaga.

Procedimentos

Raimundo Nonato foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, pela ocorrência fluvial, e responderá em liberdade.

