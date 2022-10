UEA convoca selecionados no auxílio socioeconômico para envio de documentação

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade do Estado do Amazonas (Proex/UEA), seguindo o item 2.1 dos Editais nº 095 e nº 096/2022, convoca os estudantes dos cursos de graduação selecionados para concessão de Auxílio Socioeconômico e de Auxílio Transporte para envio da documentação comprobatória, conforme o Anexo 2 dos respectivos editais.

As relações de estudantes convocados para o envio da documentação podem ser conferidas nos links https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=6803 (Edital nº 095) e https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=6802 (Edital nº 096).

O número de convocados para entrega da documentação será ampliado, obedecendo às etapas do item 5.5.2 dos editais. Os convocados deverão enviar as documentações comprobatórias até as 17h do dia 16 de outubro de 2022, no horário de Manaus, por meio do Formulário de Documentação disponível nos links acima indicados.

A UEA assinala que só serão aceitas as documentações enviadas pelo formulário de documentação.

