Twitter tenta comprar Clubhouse por US$ 4 bilhões

EUA – A rede social Twitter ainda não se pronunciou, mas rumores dizem que a empresa tentou comprar o Clubhouse por U$$ 4 bilhões. A negociação para comprar a rede social baseada em áudio, foi divulgada nesta semana, segundo a Bloomberg, que afirma ter ouvido pessoas a par do assunto.

De acordo com Bloomberg, as fontes, que pediram para não ser identificadas, afirmam também que as negociações, feitas “nos últimos meses”, não estão mais em andamento, mas não há um motivo claro para a interrupção. No momento, o Clubhouse avalia outras alternativas, e está tentando levantar fundos de investidores em uma rodada de cerca de US$ 4 bilhões.

Aparentemente, os negócios com o Twitter não devem mesmo ir para a frente. O microblog segue seus planos com o Spaces, suas próprias salas de áudio que vem chegando aos poucos para os usuários em todo o mundo. Formato que deu certo e virou desafio O Clubhouse tem em seu maior trunfo o seu maior desafio: o formato. Apesar de ter sido pioneiro na popularização das salas de áudio, o aplicativo pode acabar como muitos outros que “morrem na praia”, após ser engolido por gigantes como o Facebook. Mark Zuckerberg, que também deu as caras em salas do Clubhouse, não brincou em serviço e já começou a testar o Hotline, um “clone” com recursos do Instagram Live. Além dele, outras plataformas populares também já estão lançando suas próprias versões da rede social, é o caso do Discord, LinkedIn, Slack e até mesmo do Spotify”.

