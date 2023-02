Twitter passará a cobrar por autenticação em duas etapas via SMS

O Twitter informou que a partir de 2ª feira (20/2) apenas assinantes do Twitter Blue, modalidade paga, poderão usar as mensagens de texto como método de autenticação de 2 fatores, etapa adicional para tornar as contas mais seguras.

De acordo com o Twitter, os usuários não-assinantes terão 30 dias para desabilitar a autenticação de 2 fatores via SMS. Caso ultrapassem o prazo de 19 de março, o acesso ao aplicativo pode ser perdido.

“Incentivamos os assinantes que não são do Twitter Blue a considerar o uso de um aplicativo de autenticação ou método de chave de segurança. Esses métodos exigem que você tenha posse física do método de autenticação e são uma ótima maneira de garantir a segurança de sua conta”, justificou.

A alternativa de ativar a autenticação por mensagem de texto também já não é mais possível para os usuários que não assinam o Twitter Blue. Na tentativa, a plataforma pede que outra modalidade de segurança seja escolhida. “Esse método de autenticação em duas etapas só está disponível aos assinantes do Twitter Blue. Selecione um método diferente. Saiba mais sobre a autenticação em duas etapas”.