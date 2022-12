Twitter baniu jornalistas que escreveram sobre Elon Musk

O Twitter baniu uma série de jornalistas nesta quinta-feira, dia 15, que escreveram artigos sobre as tentativas de Elon Musk de banir a conta que registrava as localizações do avião privado do empresário.

Segundo o site The Verge, os jornalistas banidos pertencem ao The New York Times, à CNN, ao The Washington Post, ao The Intercept e ao Mashable e, apesar de estarem suspensos da plataforma, ainda conseguiram participar numa sessão do Twitter Spaces com o próprio Musk.

O empresário teria tentado explicar-se e acusou os jornalistas de tentaram “contornar as suspensões”, publicando links para outras redes sociais com versões alternativas da página que regista os movimentos do seu avião privado.

Num e-mail enviado à publicação, o Twitter remete a explicação para as novas regras que proíbem a partilha de “informação de localização em tempo real”.