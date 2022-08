TV Band Amazonas realiza primeiro debate de candidatos ao governo

MANAUS — Coube ao candidato Henrique Oliveira (Podemos) a subida de tom no primeiro debate dos candidatos ao governo do Amazonas, que aconteceu na noite deste domingo (7), na TV Band. Ele investiu contra os candidatos Amazonino Mendes (Cidadania) e Eduardo Braga (MDB), observando que juntos eles governaram o Amazonas por mais de 24 anos (Amazonino 3 mandatos e mais 9 meses de mandato tampão e Eduardo Braga — dois mandatos).

Amazonino protestou diretamente contra o discurso de Henrique e disparou: “você deveria ter respeito com quem criou a UEA, mais de 50 hospitais no interior, eu só lamento estar perdendo o meu tempo te respondendo”, disparou.

A candidata do PDT Carol Braz apresentou propostas específicas para mulheres. Lembrou que há 20 anos trabalha na Justiça, como escrivã, Juíza e nos últimos anos como Defensora Pública. Defendeu programas de desenvolvimento para o Estado mas aproveitou para cutucar Amazonino e Eduardo, observando: “candidatos que exerceram mandatos tiveram oportunidade de fazer e não fizeram”.

Ricardo Nicolau (Solidariedade) disse que faltam policiais nas ruas de Manaus e responsabilizou o governo estadual pelo avanço da violência. Poderia ter acrescentado que centenas de policiais estão fora das ruas por conta de estar à disposição de órgãos, inclusive na Assembleia Legislativa, onde ele exerce mandato de deputado estadual.

Eduardo Braga aproveitou o debate para reforçar sua parceria com Lula e apresentar a sua vice, Anne Moura, “mulher que mora na Zona Leste, militante de causas sociais e que conhece de perto a realidade do dia a dia”.

Henrique procura outra canoa

Henrique Oliveira disse que entrou numa canoa furada quando aceitou ser vice de José Melo, nas eleições de 2014. “Peguei uma canoa furada, ajudei a elegê-lo e depois fui colocado num quarto escuro e em seguida cassado, pagando por uma culpa que não era minha”, afirmou.

O médico indígena candidato do PSOL, Israel Tuyuka, recebeu afagos dos outros candidatos. Lembrou que foi professor por 14 anos e defendeu a educação como base fundamental para qual proposta de desenvolvimento. Ele se formou em medicina na UEA, o que mereceu comentário orgulhoso de Amazonino.

O apresentador do debate de ontem, o jornalista Cavalcante Neto, da Band Amazonas, informou que o governador Wilson Lima, enviou mensagem à coordenação do programa, informando que estava no município de Tabatinga e que por esse motivo não poderia participar do evento.

Nair Blair vai denunciar debate à Justiça

Impedida de participar do debate, a candidata do Agir, Nair Blair, esteve na emissora tentando entrar na vaga aberta por Wilson Lima. Mas o departamento jurídico informou que seu partido não tinha representatividade no Congresso Nacional – regras do debate. No meio do clima tenso e alterações de voz, Nair apontou: ainda não há nenhum candidato registrado oficialmente, portanto esse debate é apenas propaganda eleitoral antecipada. Ela disse que vai denunciar o crime eleitoral à Justiça.

