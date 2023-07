Turista viraliza ao ‘flagrar’ OVNI em selfie: ‘Me viram e não me levaram’

Um turista que passeava pelas dunas de Bilbao, na região desértica de Coahuila, no México fez um registro inusitado em uma selfie: atrás dele, é possível ver um suposto objeto voador não identificado (OVNI). Ramiro Navarro viralizou nas redes sociais com a foto, dizendo que não percebeu o objeto misterioso que aparece voando ao fundo da imagem.

Assim que percebeu o que chamou de um ‘photobomb interplanetário’, Navarro compartilhou as imagens no Twitter, dizendo: “Há umas semanas fui às Dunas de Bilbao, e vocês o que acham? Eles me viram e não me levaram”, brincou. Ao fundo é possível ver um objeto pairando sobre a areia da paisagem.

Hace unas semanas fui a las Dunas de Bilbao, ¿y qué creen?

👀 🛸

Me vieron y no me llevaron. 🙁 pic.twitter.com/wHlmZFCJ4P — Ramiro Navarro (@ramiro_navarro_) June 28, 2023

O post teve centenas de comentários de pessoas que acreditam em uma invasão extraterrestre, e também de céticos. “[é um] OVNI, claro!”, escreveu um internauta. “Aqui onde moro, também vimos [um]”, denunciou outro seguidor. “Conheço pessoas próximas que já viram isso na represa várias vezes”, relatou uma terceira. “Era eu em um Tesla”, debochou outro.

Esta não seria a primeira vez que a suposta presença alienígena teria sido flagrada no país. Recentemente, um ser não identificado foi encontrado em um armazém abandonado no México, durante obras na cidade de Santa Mar a Regla. A suposta espécie seria um feto, e acredita-se que seria de uma criatura folclórica mexicana.

O prefeito da cidade, Francisco Mayoral Flores disse que seriam restos mumificados de um “goblin ou nagual”. No folclore local, o nagual é um feiticeiro capaz de assumir a forma de animais. O achado foi levado para o Museo de los Duentes, em Huasca de Ocampo.