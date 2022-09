TSE unifica início da votação pelo horário oficial de Brasília

BRASÍLIA — Os horários de votação nas eleições deste ano serão unificados em todo o país, de acordo com decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de dezembro passado. Estados com fuso horário diferente do de Brasília vão abrir as sessões eleitorais no momento em que tiver início a votação na capital do país. O primeiro turno eleitoral ocorre no dia 2 de outubro, e um eventual segundo, no dia 30 de outubro.

Assim, eleitores de Rondônia, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul e de Roraima vão às urnas a partir das 7h do horário local (8h de Brasília). No Amazonas, boa parte dos municípios do estado terá a votação iniciada às 7h do horário local, mas em alguns, que têm o mesmo fuso do Acre, a votação começará às 6h na hora local.

Em Fernando de Noronha, que pertence a Pernambuco, o início da votação será às 9h (8h de Brasília). O TSE informa que apesar da diferença de horário do início da votação em diversas localidades para se adaptar ao horário de Brasília, o tempo de votação é o mesmo em todos os lugares: oito horas.

Com a uniformização da votação a partir do horário oficial de Brasília, o TSE começará a divulgar os resultados das urnas a partir das 17h, logo após o fim da coleta de votos. Nas eleições passadas, a divulgação era feita somente após o encerramento da votação no Acre, que tem diferença de duas horas em relação ao horário de Brasília.