Trump aparece com máscara facial em público pela 1ª vez

Após mais de 3 milhões de casos e 130 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump se deixou fotografar pela primeira vez em público usando uma máscara facial. O mandatário apareceu com o equipamento de proteção durante uma visita a um hospital militar perto da Casa Branca, na noite deste sábado (11), onde ele se encontrou com pacientes e operadores sanitários.

“Eu nunca fui contra as máscaras, mas acredito que existam hora e lugar certos para usá-las”, disse Trump. Em maio passado, no entanto, ele chegou a zombar de Joe Biden, seu rival nas eleições de 2020, por utilizar o dispositivo, compartilhando no Twitter uma imagem que ironizava a aparência do democrata.

“Acho que quando você está em um hospital, quando você está falando com muitos soldados e pessoas que, em alguns casos, acabaram de sair da mesa de cirurgia, acho que é uma grande coisa usar uma máscara”, acrescentou Trump neste sábado.

A mudança de tom ocorreu no mesmo dia em que os Estados Unidos registraram um novo recorde de casos do coronavírus em 24 horas: 66.528, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. O país tem agora cerca de 3,25 milhões de diagnósticos positivos e 134,8 mil mortes na pandemia.

