Três estabelecimentos são autuados pelo CIF nesta madrugada, na Zona Leste

Um total de 15 estabelecimentos foram fiscalizados pelas equipes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) entre a noite de sexta-feira (16/06) e a madrugada deste sábado (17/07), nas zonas centro-sul e leste de Manaus. Deste total, três empreendimentos foram autuados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) por falta de documentação exigida para o funcionamento, entre elas, uma pousada, localizada na avenida Itaúba, novo Jorge Teixeira.

A CIF, é uma ação coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), que integra outros órgãos do Governo do Estado, como o CBMAM, Polícia Civil (PCAM), Polícia Militar (PMAM), da Prefeitura de Manaus e Juizado da Infância e Juventude Infracional (JIJI), Conselho Tutelar e Amazonas Energia.

Entre a noite de sexta-feira e madrugada deste sábado, 15 estabelecimentos, entre bares, casas de show, cervejarias e pousadas foram alvos das fiscalizações. As irregularidades foram encontradas em três locais, sendo em dois bares e uma pousada, todos localizados na avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, na zona leste da capital. Esses locais, que já haviam sido notificados em outras CIFs, voltaram a ser autuados pelo CBMAM por não terem apresentado o Auto de Vistoria, documento exigido pelo órgão para funcionamento.

Durante as fiscalizações, equipes da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc), Jiji, realizaram abordagens a pais de crianças e aos adolescentes, que estavam em locais inapropriados para as idades.

Os trabalhos foram acompanhados, ainda, por equipes da Secretaria de Executiva Adjunta de Operações (Seaop), Guarda Civil Municipal, Fundação de Vigilância Sanitária (FVS), Visa Manaus, pelos Institutos Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), de Planejamento (Implurb), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e Detran-AM.

O delegado da Polícia Civil, Fabiano Rosas, destacou que a CIF cumpriu seu objetivo e autuou quem insiste em cumprir as exigências dos órgãos fiscalizadores. Ressaltou, ainda, que além de fiscalizadora, a CIF, também, proporciona uma sensação a mais de segurança para a população. “Mais uma operação eficaz, porque é didática, que além de combater os ilícitos nos estabelecimentos, serve também como prevenção aos demais estabelecimentos e também para a população”, reforçou.