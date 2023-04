Treinador do PSG é acusado de declarações racistas em e-mails vazados

Nesta quarta-feira (12), a estação de televisão francesa RMC Sport divulgou uma troca de e-mails “bombástica” entre o ex-diretor esportivo do Nice, Julien Fournier, e os proprietários do clube, durante a temporada passada, que envolve acusações de discriminação por parte do atual treinador do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier.

De acordo com um dos e-mails divulgados, Fournier relatou que Galtier teria afirmado que não poderiam ter muitos negros e muçulmanos na equipe porque precisavam levar em consideração a realidade “da cidade”. Fournier ainda acrescentou que não houve argumentos esportivos, apenas questões religiosas ou de cor da pele.

As declarações de Galtier provocaram uma forte reação de clubes, autoridades esportivas e organizações de direitos civis. O Nice afirmou que “o racismo não tem lugar no esporte e, de maneira mais ampla, em nossa sociedade”. A Liga Francesa de Futebol (LFP) condenou “com a maior firmeza todas as formas de discriminação no futebol” e cobra abertura de uma investigação pelo Nice. O treinador do PSG ainda não se manifestou sobre o assunto.