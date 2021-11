TRE/AM valida candidatura de Robson Tiradentes Jr a prefeito de Coari

A chapa Ficha Limpa Para Coari composta pelo radialista e presidente do Diretório do Partido Social Cristão (PSC) do Município, Robson Tiradentes Júnior, e pelo ex-comandamente da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Ayrton Norte, obtiveram do Tribunal Regional Eleitoral o deferimento do registro de candidatura para disputar às eleições suplementares, no ínicio da noite desta quinta-feira (04/11).

Robson comemorou a decisão por atuar sempre respeitando o que determina a legislação eleitoral. “A partir de agora, estamos prontos para apresentar ao povo de Coari as nossas propostas de mudança e melhorias do nosso município. Falo nosso porque foi aqui que escolhi viver e construir família” disse o candidato à prefeito.

Na ocasião, Robson revelou que como futuro gestor de Coari, quando eleito, pretende executar na integralidade o plano de governo registrado na Justiça Eleitoral, no qual constam 13 eixos de atuação contemplando a população de cerca de 90 mil habitantes segundos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE).

“Todo nosso trabalho foi e continuará sendo pautado no clamor do povo. Há 4 anos escuto diarimente o apelo da nossa gente. Por isso, as nossas propostas vão desde atuações em pontos críticos do município, como saúde, educação e segurança, bem como promoção social, produção rural, entre outros” afirmou Robson Tiradentes.

Comentarios