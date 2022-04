TRE-AM ampliará horário de funcionamento a partir desta segunda

MANAUS, AM — O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas vai ampliar o horário de funcionamento nos Cartórios Eleitorais do Tribunal (capital e interior) e Central de Atendimento ao Eleitor (CATE), a partir desta segunda-feira (25). Prazo para emitir ou regularizar título de eleitor vai até o dia 4 de maio.

Segundo o diretor-geral do TRE-AM, João Victor Pereira Martins da Silva, no período de segunda (24) a 04 de abril, os serviços de atendimento aos eleitores serão realizados de segunda a sexta feira, de 08h às 17h, e aos sábados e domingos de 8h às 14h.

O voto no Brasil é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os jovens de 16 e 17 anos. Nas eleições deste ano, a votação em primeiro turno acontecerá no dia 02 de outubro, e o segundo turno, se houver, em 30 de outubro.

Estão aptos a votar nas eleições de 2022 eleitoras e eleitores que apresentam situação regular perante a Justiça Eleitoral.

Ou seja, que não têm pendências que os impeçam de exercer o direito ao voto. Aquele que fizer 16 anos no dia das eleições poderá tirar o título normalmente, mas o documento terá validade somente a partir da data em que completar a idade mínima para votar de forma facultativa.

O eleitor pode ter a versão digital do título, no celular ou tablet, e com o documento votar nas eleições. O aplicativo e-Título, disponibilizado gratuitamente pela Justiça Eleitoral, traz informações sobre zona e seção, com ereço do local de votação, e se você está em dia com essa obrigação. Qualquer pessoa que tenha título de eleitor pode solicitar esse serviço pela internet. O e-Título está disponível nas lojas Play Store (para Android) e App Store (para iPhone).

Como instalar:

Acesse a loja de aplicativos do seu celular

Baixe o app e-Título

Informe o número do título, data de nascimento, seu nome e os nomes do pai e da mãe

O e-Título traz também a foto do eleitor que fez recadastramento biométrico, quando são capturadas a imagem e as impressões digitais. Se você não passou pelo recadastramento, leve documento com foto no dia da eleição.

Informação complementar: o antigo título impresso continua valendo. Ele deve ser apresentado junto com o RG ou a carteira de habilitação.