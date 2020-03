Trânsito nas rodovias dentro do AM será proibido

O Governo do Amazonas anunciou na tarde desta terça-feira (24) que irá interditar a rodoviária, além de suspender o tráfego de passageiros nas BR-174 (Manaus/Boa Vista), BR-319 (Manaus/Porto Velho) e AM-010, que liga os municípios de Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara.

A diretora da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Costa Pinto, disse que a medida faz parte das ações de prevenção ao coronavírus.

“Qualquer circulação de pessoas na rodovia, seja interestadual ou intermunicipal, está suspensa e não deve ocorrer. Fica ainda vetado o tráfego nas BRs 174, 319 e AM 010”, comentou.

O Governo do Amazonas confirmou 47 casos do novo coronavírus no estado. A informação foi confirmada divulgada na tarde desta terça-feira (24). De acordo FVS, dois pacientes estão internados no Hospital Delphina Aziz, e outros três em unidades particulares de saúde.

Nesta segunda (23), Rosemary já havia adiantado que o governo não trabalha, ainda, com uma projeção de expectativa dos números.

“Estamos lidando com um vírus novo, então não temos linha de base pra dizer se isso é esperado ou não. Sabemos que a transmissão é alta. portanto, a expectativa é o aumento repentino de caso a cada dois ou três dias”, explicou.