Trânsito entre pontes que cairam na BR-319 será retomado até a próxima semana

MANAUS — O governador Wilson Lima afirmou, neste sábado (15), que o trânsito de veículos nos trechos onde as duas pontes caíram na BR-319 será retomado até o fim da próxima semana, segundo foi comunicado pelo Departamento Nacional de Trânsito (Dnit). A queda das estruturas tem afetado mais de 100 mil pessoas e provocado desabastecimento de alimentos e remédios em três municípios do estado.

A declaração ocorreu durante coletiva de imprensa, realizada no Centro Integrado De Comando e Controle (CICC), em Manaus. Na ocasião, o governador também destacou que caso a situação do trânsito não se resolva até o prazo informado pelo Dnit, serão disponibilizadas estruturas para garantir o transporte aquático das produções dos pequenos produtores.

Em um intervalo de 10 dias, duas pontes desabaram na rodovia federal – a principal via de acesso terrestre do Amazonas para outras regiões do país:

No dia 28 de setembro, a ponte sobre o Rio Curuça despencou, deixando quatro pessoas mortas e mais de 10 feridas. Uma pessoa segue desaparecida.

Já no dia 8 de outubro, a apenas 2 quilômetros do local onde ocorreu o acidente, a ponte sobre o Rio Autaz Mirim desabou poucas horas após ser interditada. Ninguém ficou ferido.

Na semana passada, o órgão federal anunciou medidas para retomar provisoriamente a trafegabilidade nos dois pontos: no local do primeiro acidente o transporte será realizado por meio de balsas. Já no segundo trecho, equipes do Dnit realizam um trabalho de soterramento no leito do Rio Autaz Mirim, para ligar uma margem à outra.

