Trânsito e transporte vão sofrer alterações devido a ‘Marcha para Jesus” em Manaus

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), montou um plano de trânsito e transporte devido a realização da 28ª edição da “Marcha para Jesus”, tradicional evento religioso que acontecerá no sábado, 28/5, com o tema “Sem Mim, nada podeis fazer”. Cerca de 160 agentes de trânsito estarão posicionados para monitorar o fluxo nos principais cruzamentos das vias incluídas no trajeto.

A programação iniciará às 12h, na rua Ferreira Pena (praça da Saudade), Centro, no trecho entre as avenidas Ramos Ferreira e Leonardo Malcher. Em seguida, começará o trajeto pelas avenidas Ayrão, Constantino Nery no sentido Centro/bairro, indo para a Pedro Teixeira e finaliza no sambódromo.

O IMMU interditará algumas vias antes, durante e depois do evento, para garantir a segurança viária dos participantes, e os veículos e os ônibus do sistema de transportes serão desviados para outros itinerários.

Vias interditadas de 12h até as 17h

Os agentes de trânsito da Prefeitura de Manaus estarão monitorando e vão interditar as seguintes vias: rua Ferreira Pena entre a rua Ramos Ferreira e avenida Ayrão, entre a rua Comendador Clementino e avenida Constantino Nery, e esta, no trecho entre avenida Ayrão e Darcy Vargas.

Vias interditadas das 14h às 21h

Após às 14h os agentes interditarão as seguintes vias: avenida Constantino Nery entre a Darcy Vargas e a Torquato Tapajós. A avenida Pedro Teixeira será interditada no trecho entre a rua Francisco Orellana e a avenida Djalma Batista, além da avenida Loris Cordovil entre a rua Vivaldo Lima e a Constantino Nery.

Os veículos que trafegam na Leonardo Malcher não poderão acessar a Constantino Nery e a Ferreira Pena. Devem seguir pela Getúlio Vargas e Djalma Batista.

Após a Marcha para Jesus percorrer a Ayrão e acessar a Constantino Nery, a circulação de veículos será liberada na Ferreira Pena para ir à avenida Álvaro Maia.

A Constantino Nery ficará interditada no sentido Centro/bairro da avenida Álvaro Maia até o cruzamento com a avenida Desembargador João Machado, de acordo com a passagem da marcha ou dispersão do público.

Os veículos que trafegam na travessa Arthur Bernardes, vindos da zona Oeste, serão desviados para a passagem subterrânea em direção à avenida Djalma Batista.

O fluxo da Pedro Teixeira, sentido bairro/Centro, será desviado para a rua Francisco Orellana.

Os veículos que trafegam no sentido Torquato Tapajós para a Constantino Nery devem seguir pela Djalma Batista ou avenida Mário Ypiranga.

Transporte público

Os usuários do transporte público devem ficar atentos às mudanças nas linhas de ônibus que atendem a avenida Constantino Nery, pois serão desviadas para a avenida Djalma Batista, nos dois sentidos, neste sábado, a partir das 12h e voltarão ao normal conforme o avanço da Marcha para Jesus.

O Terminal de Integração 1 (T1), na Constantino Nery, ficará interditado no sentido Centro/bairro, e todas as linhas que atendem o T1 irão fazer embarque e desembarque no sentido bairro/Centro.

Fiscais de transporte e equipe de apoio estarão no terminal para tirar dúvidas e orientar os usuários quanto aos desvios no transporte. As linhas que não possuem ponto de parada sinalizado no T1 realizarão embarque/desembarque na primeira placa de sinalização, logo na entrada do T1.

Também serão interditadas as Estações de Transferências do São Jorge (E1) e Arena da Amazônia (E2). A Estação São Jorge ficará interditada entre 12h e 21h, e a da Arena, a interdição será fechada entre 12h até meia-noite. As linhas que atendem a Estação Arena irão fazer integração no T1.

Com a interdição da Leonardo Malcher, no trecho entre a Epaminondas e Getúlio Vargas, as linhas seguirão o seguinte fluxo: as com destino ao Centro devem dobrar à esquerda na Getúlio Vargas, seguir pela Ramos Ferreira e Epaminondas; as linhas com destino ao T1 e Álvaro Maia devem dobrar à direita, seguir pela Joaquim Nabuco, praça Santos Dumont e Álvaro Maia. As linhas que trafegam na rua Tapajós devem seguir pela Tarumã, dobrar na Getúlio Vargas, pegar a Ramos Ferreira e depois Epaminondas.

As linhas da avenida São Jorge serão desviadas, nos dois sentidos, pela Emílio Ruas e seguir pela avenida Brasil até a Álvaro Maia e T1.

Na Loris Cordovil, as linhas seguirão o fluxo até a Djalma Batista da seguinte forma: sentido bairro/Centro: seguir pela Loris Cordovil e dobrar na Vivaldo Lima, travessa dos Franceses, Desembargador João Machado e Djalma Batista.

O desvio das linhas para retorno aos bairros Dom Pedro e Alvorada deve seguir o seguinte itinerário: no sentido bairro/Centro seguir pela Djalma Batista, Desembargador João Machado, e seguir pelas ruas D, Criciúma (Rua 8), Professora Rosa Gomes (esquerda) e Professor Abílio Alencar (Rua 4).

Linhas de ônibus

Linhas 011, 302, 305, 306, 319, 320, 321, 324, 330, 356, 430, 444, 454, 500, 560, 640, 448, 300, com fluxo na Torquato tapajós e Constantino Nery (bairro/Centro): itinerário normal até a Torquato Tapajós, Mário Ypiranga, Djalma Batista, Álvaro Maia, rua Elvira Dantas (retorno no Centro de Convivência), avenida Brasil, Constantino Nery e segue trajeto normal.

Linhas 011, 302, 305, 306, 319, 320, 321, 324, 330, 356, 430, 444, 454, 500, 560, 640, 448, 300, com fluxo centro/bairro na avenida Constantino Nery, Torquato tapajós: itinerário normal até Getúlio Vargas, Joaquim Nabuco, Djalma Batista, Torquato Tapajós e segue normal.

No fluxo na avenida Darcy Vargas, Djalma Batista e Pedro Teixeira com as linhas 540, 652 (bairro/Centro), seguirá itinerário normal até Darcy Vargas, Doutor Theomario Pinto, retorno na rotatória das Letras, Doutor Theomario Pinto, Djalma Batista (direita), Álvaro Maia, retorno no Centro de Convivência, Álvaro Maia, Constantino Nery (T1) e segue normal.

As Linhas 540, 652 (Centro/bairro): itinerário normal até Getúlio Vargas, segue para à Joaquim Nabuco, Djalma Batista, Darcy Vargas e vai para trajeto normal.

Linha 678 (bairro/Centro): itinerário normal até a Darcy Vargas, Doutor Theomario Pinto, retorno na rotatória das Letras, Jacira Reis, rua Rita Gama Barros (semáforo próximo ao Habib’s), Pedro Teixeira e segue normal.

Linha 118 (T2/bairro): itinerário normal até Darcy Vargas, Doutor Theomario Pinto, retorno na Rotatória das Letras, Doutor Theomario Pinto, Djalma Batista (direita), João Valério, avenida São Jorge e segue normal.

No fluxo que segue às avenidas Dom Pedro, Pedro Teixeira, Constantino Nery (bairro/Centro), o itinerário segue normal até a avenida Dom Pedro, rua Paxiúbas, rotatória das Letras, rua Theomário Pinto, avenida Darcy Vargas, Djalma Batista, Comendador Clementino ou Álvaro Maia (para as linhas T1 que são A204, 207, 214, 223).

No fluxo que vai para a Loris Cordovil (bairro/Centro), o itinerário segue normal até a Lóris Cordovil, rua Vivaldo Lima, travessa dos Franceses, Desembargador João Machado, Mário Ypiranga ou Djalma Batista. As linhas são 213, 219, A222, A225, 227.

No fluxo que segue para a Djalma Batista, Pedro Teixeira e Loris Cordovil, sentido Centro/bairro, o itinerário é normal até a Constantino Nery, Desembargador João Machado, avenida D, rua Criciúma (Rua 8), rua Professora Rosa Gomes (esquerda), rua Professor Abílio Alencar (Rua 4), e depois, itinerário normal. As linhas são A200, A204, 207, 213, 214, 215, A222, 223, 227.

Outros desvios

O fluxo que vai para a Leonardo Malcher, avenida Epaminondas e Centro, o itinerário é normal até a Leonardo Malcher, Getúlio Vargas (esquerda), Ramos Ferreira (direita), corredor Epaminondas e daí em diante, segue itinerário normal.

No fluxo que segue pelas vias Leonardo Malcher, Epaminondas (T1), Álvaro Maia, o itinerário é normal até a Leonardo Malcher, Getúlio Vargas (direita), Joaquim Nabuco, rua Joaquim Gonzaga, Álvaro Maia e depois, normal.

Fluxo que vai para a Tarumã, rua Tapajós e Leonardo Malcher, o itinerário é normal até a Comendador Clementino, Tarumã, Getúlio Vargas, rua Ramos Ferreira (direita), corredor Epaminondas e então, segue normal.

Desvio das linhas da Estação Arena 2 para o T1

Linhas A200, A204, A222 (Via São Jorge) no sentido bairro/T1: itinerário normal até a Pedro Teixeira, rua Paxiúbas, Doutor Theomario Pinto, retorno rotatória das Letras, avenida Jacira Reis, rua Guanapuris (antiga Ipase), avenidas Compensa e São Jorge, rua Emílio Ruas, Barão do Rio Branco, rua Amaral dos Santos, avenida Brasil, retorno no Centro de Convivência, Álvaro Maia e T1 (embarque/desembarque);

No sentido T1/bairro (horário das 12h às 16h): T1, Epaminondas, terminal da praça da Matriz (embarque/desembarque), Getúlio Vargas, Joaquim Nabuco, praça Santos Dumont, Joaquim Gonzaga, Álvaro Maia, avenida Brasil, rua Amaral dos Santos, Edna Pereira, Vicente Torres Reis, Emílio Ruas, São Jorge, Jacira Reis, retorno na rotatória das Letras, rua Paxiúbas, avenida Dom Pedro e então, itinerário normal.

Sentido T1/bairro (horário das 16h até a última viagem): T1, retorno na praça da Saudade, Ferreira Pena, Ayrão, Álvaro Maia, avenida Brasil, Amaral dos Santos, Edna Pereira, Vicente Torres Reis, Emílio Ruas, São Jorge, Jacira Reis, retorno na rotatória das Letras, rua Paxiúbas, avenida Dom Pedro e segue itinerário normal.

A linha A036 (Via São Jorge) no sentido bairro/T1: itinerário normal até a Coronel Teixeira, avenida São Jorge, Guanapuris (antiga Ipase), avenidas Compensa e São Jorge, Emílio Ruas, Barão do Rio Branco, Amaral dos Santos, avenida Brasil, retorno no Centro de Convivência, Álvaro Maia e T1.

Sentido T1/bairro (horário das 12h às 16h): T1, Epaminondas, terminal da praça da Matriz (embarque/desembarque), Getúlio Vargas, Joaquim Nabuco, praça Santos Dumont, Joaquim Gonzaga, Álvaro Maia, avenida Brasil, Amaral dos Santos, Edna Pereira, Vicente Torres Reis, Emílio Ruas, avenidas São Jorge e Coronel Teixeira.

Sentido T1/bairro (horário das 16h até a última viagem): T1, retorno na praça da Saudade, Ferreira Pena, Ayrão, Álvaro Maia, avenida Brasil, Amaral dos Santos, Edna Pereira, Vicente Torres Reis, Emílio Ruas e avenidas São Jorge e Coronel Teixeira.

Linhas A202, A206, A225 (via Djalma Batista), sentido bairro/T1: itinerário normal até a Desembargador João Machado, Djalma Batista, Álvaro Maia, retorno no Centro de Convivência, avenidas Brasil e Álvaro Maia, T1 (embarque/desembarque).

Sentido T1/bairro (horário das 12h às 16h): T1, avenida Epaminondas, terminal da praça da Matriz (embarque/desembarque), avenidas Getúlio Vargas, Joaquim Nabuco, Djalma Batista, Desembargador João Machado, e segue itinerário normal.

Sentido T1/bairro (horário das 16h até a última viagem): T1, retorno na praça da Saudade, rua Ferreira Pena, Álvaro Maia, Joaquim Gonzaga, Ayrão, Djalma Batista e Desembargador João Machado, depois segue itinerário normal.

Linhas A402, A407, 654 (via Djalma Batista), sentido bairro/T1: Itinerário normal no trajeto que vai pela avenida Dona Balbina Cordeiro (antiga rua Rondônia), Djalma Batista, Álvaro Maia, retorno no Centro de Convivência, avenida Brasil, Álvaro Maia e T1 (embarque/desembarque).

Sentido T1/bairro (horário das 12h às 16h): T1, Epaminondas, terminal da praça da Matriz (embarque/desembarque), Getúlio Vargas, Joaquim Nabuco, Djalma Batista, Jorge Veiga e em seguida, itinerário normal.

Sentido T1/bairro (horário das 16h até a última viagem): T1, retorno na praça da Saudade, rua Ferreira Pena, Álvaro Maia, Joaquim Gonzaga, Ayrão, Djalma Batista, Jorge Veiga, itinerário normal.

Desvio das linhas da praça da Saudade e Ferreira Pena

Linhas 100, 116, 442, 541, 623 no sentido T1/bairro (horário das 12h às 16h): T1, Epaminondas, terminal da praça da Matriz (embarque/desembarque), avenidas Getúlio Vargas e Joaquim Nabuco, praça Santos Dumont, Joaquim Gonzaga, Álvaro Maia, itinerário normal.

Linhas 430, 444, 452 no sentido T1/Bairro: T1, Epaminondas, terminal da praça da Matriz (embarque/desembarque), Getúlio Vargas, Joaquim Nabuco, Djalma Batista, Torquato Tapajós e segue itinerário normal.

Linha 001 no sentido Leonardo Malcher e Álvaro Maia: itinerário normal até a Leonardo Malcher, Joaquim Nabuco, praça Santos Dumont, Joaquim Gonzaga, Álvaro Maia e itinerário normal.

Linha 216 no sentido bairro/T1: itinerário normal até a avenida São Jorge, Emílio Ruas (à direita), Barão do Rio Branco, Amaral dos Santos, avenida Brasil, retorno no Centro de Convivência, avenidas Brasil, Álvaro Maia e Constantino Nery e T1 (embarque/desembarque).

Sentido T1/bairro (horário das 12h às 16h): T1, avenida Epaminondas, terminal da praça da Matriz (embarque/desembarque), Getúlio Vargas, Joaquim Nabuco, praça Santos Dumont, Joaquim Gonzaga, Álvaro Maia, avenida Brasil, Amaral dos Santos, Edna Pereira, Vicente Torres Reis, Emílio Ruas e avenida São Jorge.

Sentido T1/bairro: T1, retorno na praça da Saudade, Ferreira Pena, avenida Ayrão, Álvaro Maia, avenida Brasil, rua Amaral dos Santos, Edna Pereira, Vicente Torres Reis e Emílio Ruas, avenida São Jorge.

