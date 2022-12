Trabalhadores da Seduc-AM querem saber porque Wilson Lima reduziu valor do Fundeb

A professora Ana Cristina Rodrigues, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas (Sinteam), vai questionar no Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb o motivo da redução nos valores do bônus do Fundeb, anunciados na manhã desta quarta-feira (21), pelo governador Wilson Lima.

Segundo Wilson, professores de 20 horas terão direito a bônus de R$ 5.980,00; os de 40 horas receberão R$ 11.960,00; os de 60 horas terão R$ 17.940 e os administrativos receberão R$ 5.980,00. No ano passado, os valores foram de R$ 12,6 mil; R$ 25,2 mil; R$ 37,8 mil e R$ 12,6 mil nas mesmas categorias. O pagamento será feito no dia 3 de janeiro de 2023.

Projeto eleitoral

“É estranho o valor do abono do Fundeb ser inferior ao de 2021. Em 2021, o Governo pagou as datas-bases de 2020 e 2021. Neste ano a data-base não foi paga, nem as progressões por titularidade e tempo de serviço, ou seja, tem dinheiro em caixa, a sobra deveria ser maior”, disse Ana Cristina, apontando sucessivos recordes de arrecadação anunciados pelo governador Wilson Lima ao longo de 2022.

Para ela, o alto valor do ano passado tinha finalidade eleitoral. “Está mais do que provado que o abono do Fundeb está sendo utilizado de forma eleitoreira”, disse Ana Cristina, que vai oficializar denúncia ao Ministério Público Federal, envolvendo também os professores do interior, uma vez que não se sabe como os prefeitos aplicam esses recursos. “Em algumas cidades, o Conselho de Acompanhamento é só de fachada”, afirmou ela.

Governador comemora

O governador Wilson Lima publicou o anúncio em suas redes sociais, onde comemorou o pagamento e disse que os valores são menores “porque fizemos altos investimentos em educação este ano”.