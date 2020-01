TJAM lança seleção para estágio de nível médio com vagas para o interior do Estado

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) divulgou edital de seleção pública para estágio em nível médio voltado para o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva em 17 comarcas do interior do Estado. Os interessados deverão proceder inscrições no processo seletivo e enviar documentações exigidas entre as 8h do dia 27 de janeiro e 14h de 28 de fevereiro deste ano.

Conforme o edital (n.º 01/2020-SPENMIN) publicado na edição da última quarta-feira (22) do Diário da Justiça Eletrônico (DJE), as vagas de estágio e a formação de cadastro de reserva serão para atuação nas Comarcas de Alvarães, Anori, Apuí, Barreirinha, Benjamin Constant, Humaitá, Lábrea, Maraã, Novo Airão, Pauni, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tefé, Uarini e Urucará.

Organizada pela Escola de Aperfeiçoamento do Servidor (Eastjam), a seleção é voltada para estudantes que, no ano de 2020, cursarão o 1º ou 2º ano do Ensino Médio não profissionalizante em escolas públicas estaduais da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e que tenham nota do componente curricular de Língua Portuguesa (no ano escolar de 2019) igual ou superior a 6,0.

Os interessados que preencherem os pré-requisitos da seleção deverão se inscrever, entre os dias 27 de janeiro e 28 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico https://tinyurl.com/estagiotjaminteriormedio.

Conforme o edital, para concluir a inscrição, o candidato deverá também apresentar por e-mail o Boletim Escolar referente ao ano de 2019, emitido pela instituição de ensino, com os respectivos carimbo e assinatura do gestor ou diretor, contendo expressamente as notas de Língua Portuguesa e de Matemática do ano letivo completo. O Boletim Escolar deverá ser encaminhado para a Escola de Aperfeiçoamento do Servidor via e-mail, no período compreendido entre 27/01/2020 e 28/02/2020.

No e-mail devem constar, obrigatoriamente, no campo ‘Assunto’: o nome completo do candidato, o município para onde irá concorrer à vaga de estágio, bem como o texto ‘ESTÁGIO INTERIOR 2020’. No corpo do e-mail, o candidato deverá informar seu nome completo, o município para onde irá concorrer à vaga de estágio, sua data de nascimento e o número de CPF.

Com previsão da divulgação e homologação do resultado, assim como da convocação dos primeiros colocados, no 1º semestre de 2020, o programa de estágio do TJAM destinará, ao estagiário, uma bolsa-auxílio mensal ao valor de R$ 300, mais auxílio-transporte mensal no valor de R$ 100. Os candidatos convocados para assinatura de contrato para o exercício transitório de funções auxiliares no Poder Judiciário cumprirão jornada de atividades de 20 horas semanais, cumprida de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Estágio em nível superior para Itacoatiara

Na mesma oportunidade, o TJAM divulgou edital de seleção para uma vaga de estágio de nível superior (curso Direito), além de formação de cadastro de reserva, para atuação na Comarca de Itacoatiara.

O processo seletivo será realizado em duas etapas, que abrangem a inscrição (entre os dias 27 de janeiro e 10 de fevereiro de 2020) no endereço eletrônico: https://tinyurl.com/estagiotjaminterior e o envio da seguinte documentação: cópias do Documento de Identificação Oficial com foto; da Declaração de Matrícula e do Histórico Escolar, contendo expressamente a informação do coeficiente de rendimento, ambos atualizados, emitidos pela instituição de ensino.

Como pré-requisitos para participação na seleção é exigido ao candidato: não ter antecedentes criminais, comprovado mediante certidão da Justiça Estadual, Justiça Federal e Polícia Federal; estar regularmente matriculado em curso de graduação de Direito, em estabelecimento de Ensino Superior autorizado ou reconhecido pelo MEC, e cursando a partir do 4º (quarto) período e, ainda, ter coeficiente de rendimento igual ou superior a 6,0 pontos, atestado por histórico escolar.

Outras informações sobre os dois processos de seleção poderão ser obtidas pelo contato telefônico (92) 2129-6681 ou pelo e-mail: escoladoservidortjam@gmail.com.

*Com informações da assessoria

