TJAM divulga classificação da seleção pública de estágio em Direito para Manaus

A Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep) divulgou a Classificação Preliminar dos candidatos inscritos na Seleção Pública de Estágio de Nível Superior em Direito no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (capital).

O Edital com o resultado – n.º 003/2022 – a, está disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico desta sexta-feira (24/06), a partir da página 23 do Caderno Administrativo, e segue os critérios definidos no item 5 do Edital n.º 01/2022 SPED2022.

A lista de classificados está dividida em ampla concorrência (493 nomes), pessoas com deficiência (6 nomes) e negros e indígenas (45 nomes); na sequência, outra lista traz os desclassificados por matrícula não localizada ou insuficiência no curso de formação (395 nomes).

Conforme o edital, os candidatos que desejarem interpor recurso em relação ao resultado terão o prazo de dois dias úteis, a contar da publicação no Diário, para fazê-lo.

Os recursos deverão ser formalizados exclusivamente pelo formulário disponível no endereço https://bit.ly/sped2022-recurso, devidamente fundamentado e apresentando anexo o certificado de conclusão do curso de formação emitido pelo ambiente virtual de aprendizagem da Escola de Aperfeiçoamento do Servidor (Eastjam) e outros documentos que corroborem as alegações do candidato.

E os candidatos classificados e empatados nas posições 82.ª, 87.ª, 124.ª, 161.ª e 265.ª deverão apresentar, no mesmo prazo de recurso e da mesma forma, certidão de nascimento com horário de nascimento para desempate.

O resultado do julgamento dos recursos será divulgado juntamente com a Classificação Definitiva da seleção no Diário da Justiça Eletrônico e no site do Tribunal de Justiça do Amazonas, dos quais não caberão novos recursos administrativos.

