Título de eleitor: saiba como transferir e mudar local de voto online

Aos cidadãos que precisam transferir o título e mudar o local de voto para as Eleições de 2022, é necessário fazer o requerimento online até o dia 04 de maio . A alteração pode ser feita no Título Net , plataforma digital do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Antes de preencher os dados, é preciso que o eleitor esteja com os documentos como RG ou CNH, comprovante de residência atual com no mínimo três meses no novo endereço, comprovante de pagamento de débito com a Justiça eleitoral (caso haja débitos) e comprovante de quitação do serviço militar (para eleitores do sexo masculino entre 18 e 45 anos), em mãos.

Confira o passo a passo para dar entrada na solicitação:

Passo 1: o solicitante devera entrar na plataforma Título Net disponível aqui ;

Passo 2: selecione o estado para onde você deseja mudar seu domicílio eleitoral e pressione o botão “Próximo”;

Passo 3: após clicar em “Próximo” a tela com informações a respeito do processo de solicitação irá aparecer. Leia e clique em “Próximo”;

Passo 4: tire as fotos e selfies solicitada e as guarde na galeria de seu aparelho. Nos próximos passos elas terão um lugar para serem anexadas e enviadas;

Passo 5: na aba “Identificação”, selecione a opção que deseja no campo “Título de eleitor” e preencha os campos que estão em branco. Número do título, nome completo, data de nascimento, e nome do pai e mãe, quando houver no registro de nascimento. Clique em “Próximo”;

Passo 6: na janela “Requerimento – Dados Pessoais”, selecione ou não a opção “Deseja incluir o nome social?”. Depois, informe se deseja anexar o RG ou a CNH e indique seu número e órgão expedidor. Inclua informações como CPF, gênero, estado civil, UF e município de nascimento, grau de instrução e ocupação principal. Também informe se possui gêmeo idêntico, se deseja ser mesário e se possui alguma deficiência e por fim, seu endereço de e-mail. Deslize a tela para baixo;

Passo 7: em “Documentos”, clique no botão em azul escrito “Clique aqui” se desejar mais informações sobre como tirar as fotos. Após o tutorial, clique em “Selecionar o arquivo” ao lado dos respectivos campos para anexar imagens — frente e verso do documento de identidade —, selfie segurando o documento, comprovante de residência e certificado de quitação do serviço militar, caso seja aplicável. Com os documentos obrigatórios anexados, pressione o botão “Próximo”;

Passo 8: a próxima aba será para o solicitante adicionar informações do local para onde o título deve ser transferido. Preencha os campos CEP, UF, município, bairro, endereço, número, complemento (se houver), número de telefone (de preferência com WhatsApp) e tempo de habitação no município eleitoral. Com tudo preenchido, selecione “Próximo”;

Passo 9: a janela seguinte será a de escolha do local de votação. O Título Net vai sugerir locais próximos ao endereço de residência. Selecione o mais adequado a você e clique em “Próximo”;

Passo 10: certifique-se de as informações estão corretas e clique no botão “Confirmar”.

Passo 11: para checar se a solicitação foi confirmada posteriormente, anote o número do protocolo. Feito isso, clique em “Finalizar” para terminar o processo de requerimento.

FONTE: iG