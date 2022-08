Tiririca perde numeração para Eduardo Bolsonaro após guerra interna

O deputado federal Tiririca saiu derrotado na disputa interna com o colega Eduardo Bolsonaro para a escolha do número para a eleição que ocorrerá em outubro. O humorista queria concorrer com a numeração “2222”, mantendo a tradição desde 2010, mas o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, optou por entregar a identificação para o filho do presidente Jair Bolsonaro.

A confusão começou em maio, quando Tiririca afirmou publicamente que o partido iria retirar sua numeração para entregar ao filho número 03 do chefe do executivo federal.

“Sem meu número, o ‘2222’, eu não saio candidato. Estou super chateado, achei uma falta de respeito do partido. Quando precisaram de mim, ajudei a eleger um monte de deputado”, desabafou o comediante na ocasião.

A reclamação não era por acaso. O entendimento dentro da sigla é que o “2222” é muito fácil de ser memorizado e isso permite que o candidato seja favorecido. Por isso o humorista entrou em guerra interna com Eduardo.

Após um período de negociações, Tiririca aceitou em entregar a identificação para o deputado Bolsonaro e concorrer com a identificação “2255”.

O humorista foi o parlamentar mais votado em 2010, alcançando 1.353.798, e o segundo em 2014, conquistando 1.016.796. Já Eduardo atingiu o primeiro lugar em 2018, recebendo 1.843.735.

*Com assessoria