TIM usa IA para transformar histórias LGBTI+ em músicas cantadas por Ana Vilela

Durante o mês de junho, a TIM reforça ainda mais seu compromisso com uma sociedade livre de discriminação e promove ações de inclusão e apoio à comunidade LGBTI+. O acolhimento que a operadora incentiva em sua cultura organizacional – a empresa acaba de ser apontada como uma das melhores para pessoas LGBTI+ trabalharem – será amplificado em uma campanha que une tecnologia e música, dois pilares da marca. Desenvolvido pela BETC HAVAS, o projeto usa inteligência artificial para transformar histórias reais de orgulho em canções originais e inspiradoras na voz da cantora Ana Vilela.

Chamada de Acolher.IA, a ferramenta terá como base a canção inédita “Aflora”, composta por Ana para seu mais novo álbum, “Melhor que Ontem”. A letra, segundo a artista, é como uma carta para ela mesma no passado, uma adolescente homoafetiva dentro de uma família conservadora: “quando eu fui arrancada do armário, por mais que essa insegurança tivesse se dissolvido um pouco no amor que recebi da minha família, tive muito medo de ter que ser ‘metade eu’ para sempre. ‘Aflora’ é uma mensagem que adoraria ter recebido nessa época, dizendo que no fim da tempestade, tem sempre um arco-íris. E que, por mais que seja difícil, o controle da nossa vida vem para a nossa mão e viver a felicidade do jeito que a gente acredita é só uma questão de tempo”, conta.

A ideia é, justamente, que mais pessoas recebam essa mensagem – da e de forma personalizada – como explica Carolinne Spiegel, Gerente de Comunicação Institucional TIM: “o acolhimento é essencial para as pessoas LGBTI+ e a música, muitas vezes, assume esse papel. Se uma música tem o poder de acolher, imagine centenas. Queremos reverberar ao máximo essa ação, que tangibiliza o compromisso da TIM com a diversidade, com a inclusão e com um mundo com mais equidade e respeito”, destaca.

Como vai funcionar

Ana Vilela vai começar a corrente de acolhimento publicando “Aflora” em suas redes e convidando o público a experimentar a ferramenta da TIM. Os influenciadores Diva Depressão e Rapha Vicente, nomes já consolidados no squad da TIM nas mídias sociais, serão os primeiros a terem suas trajetórias transformadas em uma canção exclusivas e também estimularão mais pessoas a fazerem o mesmo, usando a usando a frase “#ImagineQueÉPossível acolher histórias”.

Na página www.acolheria.com.br, as pessoas contarão um pouco de suas vivências e realidades como parte da comunidade LGBTI+. Ao final, receberão uma música única e especial, com a letra desenvolvida com base em suas histórias, que a celebrem e sirva de acolhimento e empoderamento para o público.

“Temos muitas pessoas LGBTI+ no nosso time criativo, que pensaram nesse projeto para amparar quem possa estar passando por situações difíceis. Usamos a IA para abraçar diferentes histórias e permitir que elas sejam compartilhas com o mesmo beat do refrão da música da Ana Vilela, mas em diferentes poesias, baseadas nesses relatos. Dessa forma, temos milhares de possibilidades de acolhimento”, complementa Daniela Lima, Diretora de Criação e Conteúdo da BETC HAVAS.

Inclusão e empregabilidade

Além da campanha Acolher.IA, a TIM vem promovendo uma série de ações ao longo do Mês do Orgulho LGBTI+. São destaques as vagas afirmativas disponibilizadas em feiras de empregabilidade e nos apps Mulheres Positivas e Somos+, este último lançado pela própria operadora para ampliar a inclusão no mercado de trabalho e levar conhecimento para a população LGBTI+.

No dia 28 de junho, a companhia realizará ainda mais uma edição do TIM Convida, evento transmitido em seu canal no Youtube (youtube.com/timbrasil). Seguindo o mote “acolha histórias”, a live irá dialogar sobre como construir um ambiente seguro e inclusivo para as pessoas LGBTI+ no mercado de trabalho. A mediação será de Luana Correa, Head de Novos Negócios da consultoria Mais Diversidade. Participam ainda Renato Souza, Diretor de Diversidade e Inclusão da PwC, e Amanda Ferreira, Gerente de Diversidade e Inclusão da VIA.

A abertura da conversa, que começa às 14h, será feita por Alan Kido, Gerente Executivo de Diversidade e Inclusão da TIM. O executivo explica que a operadora, usualmente, realiza campanhas em datas que são simbólicas para a comunidade LGBTI+, mas o compromisso com esse público é constante. No início de junho, a empresa foi a única do setor de telecomunicações apontada entre os melhores ambientes para pessoas LGBTI+ trabalharem, recebendo o selo Equidade BR. Promovido no Brasil pelo Instituto +Diversidade e o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, o programa é uma iniciativa gratuita, inspirada no Índice de Igualdade Corporativa (CEI), aplicado há mais de 20 anos pela Human Rights Campaign Foundation. “Temos projetos de grande alcance, envolvendo públicos interno e externo, com foco em empregabilidade, educação, conscientização e combate ao preconceito. O pilar LGBTI+ é parte fundamental da nossa jornada de diversidade e inclusão e trabalhamos constantemente para que as pessoas possam ser quem realmente são e evoluam profissionalmente na TIM”, ressalta.