TIM reforça as ações para mais empregabilidade de mulheres patrocinando o evento Potências Negras

A TIM, junto com outras empresas do mercado, está patrocinando o Potências Negras Mulheres 2022, evento virtual e com inscrições gratuitas para mulheres negras (link: https://potenciasnegras.com.br) interessadas em letramento sobre diversidade e inclusão, saúde mental, vida profissional e oportunidades de emprego, que será transmitido pelo Youtube durante todo o dia 13.

O patrocínio se conecta com outras ações em prol da equidade racial e de gênero realizadas pela operadora, que, nos últimos anos, tem reservado 50% das vagas dos Programas de Estágio e Jovem Aprendiz para mulheres e pessoas negras e possui metas ESG de ter 40% do quadro de colaboradores composto por negros e negras e 35% dos cargos de liderança só com mulheres. Há ainda a parceria com o app Mulheres Positivas, que visa impulsionar a capacitação e a empregabilidade feminina.