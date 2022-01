TIM leva rede 4G a localidades remotas no Amazonas

A TIM acaba de dar mais um passo para a cobertura de 100% dos munícipios amazonenses com 4G até 2023, com a chegada da tecnologia em Ariaú, no município de Barreirinha, no Amazonas. A operadora é a primeira a fornecer serviço de telefonia nessa região do estado.

O projeto, batizado de SkyCoverage, faz parte de um plano de expansão ambicioso promovido pela operadora. Além de apoiar a inclusão digital no país, levando a rede de quarta geração a regiões que hoje não têm a cobertura, a iniciativa utiliza várias tecnologias, inclusive o uso de estruturas simplificadas e energia renovável, como painéis solares para conectar torres e antenas.

Em Ariaú, onde o acesso se dá somente por via fluvial, foi instalada uma torre, levando os serviços de telefonia aos mais de 500 habitantes. A instalação dos equipamentos contou com a participação de colaboradores da TIM, moradores da região, além do apoio de autoridades locais. Líder em cobertura 4G no Brasil, com essa nova entrega, a TIM alcança a liderança no 4G também no Amazonas, com 43 municípios cobertos no estado com a tecnologia.