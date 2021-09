TIM lança loja virtual no Mercado Livre

A TIM é a primeira operadora de telefonia a ter uma loja virtual oficial no Mercado Livre, plataforma que é o maior marketplace da América Latina, com 211 milhões de usuários e mais de 10 milhões de vendedores ativos. Inicialmente, o espaço vai comercializar, de forma exclusiva, chips pré-pagos da TIM para celulares. Novos produtos e promoções serão adicionados periodicamente.

A parceria da operadora com o Mercado Livre pretende ampliar a presença da TIM em marketplaces estabelecidos e com grande movimentação de usuários, com o objetivo de disponibilizar ainda mais opções e comodidade para quem busca os produtos da operadora. A iniciativa encurta a distância com os clientes e aumenta o alcance a diversos públicos.

Os clientes que adquirirem o chip da TIM pelo marketplace receberão o item diretamente do Mercado Livre, que tem um sistema de logística completo e eficaz. A parceria engloba o recebimento de estoque, embalagem, despacho e entrega dos produtos. Para conferir a nova loja, basta acessar o link https://loja.mercadolivre.com.br/tim ou entrar em Categorias> Lojas oficiais> TIM.

