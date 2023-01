TIM anuncia parceria com AST Space Mobile

Com o objetivo de aumentar a abrangência da conectividade móvel e levar a cobertura 4G aos locais mais remotos do país, a TIM assinou um acordo de intenções (Memorandum of Understanding – MoU) inédito com a AST SpaceMobile. A empresa norte-americana é responsável pela construção da primeira e única rede de banda larga móvel baseada no espaço e acessível diretamente por telefones celulares.

A proposta, pioneira no Brasil, permitirá à operadora testar a tecnologia baseada no espaço da AST SpaceMobile para fornecer serviços de dados e voz 4G no Brasil. A rede permitirá conectividade a consumidores com diferentes equipamentos móveis em quase todo o território nacional, conectando os smartphones diretamente à rede de satélites da AST SpaceMobile em baixa órbita da Terra.

A solução da AST SpaceMobile está sendo projetada para habilitar dispositivos móveis on-line onde a cobertura com torres de celular não existe e sem a necessidade de qualquer alteração no dispositivo celular do usuário, incluindo software, hardware ou complementos caros, incluindo antenas parabólicas. A expectativa é que os primeiros testes técnicos sejam feitos pela TIM nas regiões Norte e Nordeste do Brasil no primeiro semestre de 2023. No mesmo período, devem acontecer as primeiras avaliações da solução planejada pela AST Space Mobile. Todo o processo está sujeito a uma variedade de fatores, incluindo a obtenção de aprovação regulatória.

“A TIM, única operadora a atender com cobertura móvel todos os municípios do Brasil, reforça seu compromisso de expandir sua área de cobertura e melhorar a qualidade da comunicação para que os clientes possam desfrutar de serviços de dados e voz em qualquer lugar do país. O acordo com a AST SpaceMobile complementa iniciativas importantes em curso para promover mais inclusão digital, pois permitirá à TIM levar 4G para áreas isoladas, distritos, vilas, estradas, resorts e pontos turísticos que hoje não são atendidos por outras operadoras”, explica Marco Di Costanzo, diretor de Desenvolvimento de Rede da TIM Brasil.

Mais conectividade

A conexão de aparelhos celulares comuns por meio dos satélites planejados da AST SpaceMobile vem complementar outras soluções pioneiras adotadas pela TIM para democratizar o acesso à conectividade. Sites off-grid levam a rede de quarta geração a locais de difícil acesso e sem energia elétrica disponível, com a instalação de torres e antenas de infraestrutura simplificada, alimentadas por painéis solares, com baixo impacto ambiental e menor custo. Já são mais de 1.300 sites de projetos Sky Coverage espalhados pelo Brasil.