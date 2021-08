Tiktoker morre após ser baleado durante sessão de cinema

O tiktoker Anthony Barajas, de apenas 19 anos, morreu no sábado (31), por consequência de um tiroteio durante uma sessão de cinema na Califórnia (EUA), na última segunda-feira (26). O jovem foi alvejado no olho e estava internado.

A namorada de Anthony, Rylee Goodrich, de apenas 18 anos, morreu instantaneamente no dia do crime, vítima de um tiro na cabeça.

A polícia lamentou a morte e ainda não sabe o motivo do crime. Joseph Jimenez foi preso por suspeita de ter cometido os dois assassinatos.

Ele foi encontrado com a carteira de Rylee e enfrenta acusações de homicídio e roubo. Segundo investigações iniciais, o suspeito não possui qualquer conexão com as vítimas do crime.

Anthony tinha quase 1 milhão de seguidores no TikTok, com vários vídeos com mais de 1 milhão de visualizações.

Em entrevista ao TMZ, o pai de Rylee revelou que era o primeiro encontro dos dois “sem amigos por perto.

FONTE: R7

