TCU revela que Dilma ainda não devolveu presentes recebidos como presidente

A ex-presidente Dilma Rousseff ainda não entregou todos os itens que recebeu quando era a titular da Presidência da República. De acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU), os itens não devolvidos somam o valor de R$4,8 mil. As informações são do canal CNN.

A petista teve o paradeiro de 144 itens questionado pela Justiça, que cobrou a devolução dos objetos. A administração da Presidência da República chegou a informar que quase todos os itens foram encontrados, menos seis. Somados, os valores dos objetos que não foram encontrados somam R$4.873.

Em 2020, os ministros do TCU consideraram o valor baixo e decidiram por não cobrar da ex-presidente.

Veja abaixo a lista dos itens que ainda não foram devolvidos: