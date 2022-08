TCE-AM vai investigar administração de David Reis na Câmara de Manaus

MANAUS — O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas vai investigar ações do presidente da Câmara Municipal de Manaus, David Reis (Avante) à frente da administração da Casa. O sindicato dos servidores da própria Câmara, da Assembleia Legislativa e do TCE ingressou com uma ação relatando possíveis irregularidades da administração de David Reis. Há denúncias sobre prorrogação de contratos, dispensa de licitações e contratações irregulares, entre outros. David Reis tem dito aos quatro ventos que ninguém tem peito para enquadrá-lo.