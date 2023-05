Suspensa greve no transporte coletivo de Manaus

A greve prevista para esta quarta-feira, 17/5, no sistema de transporte coletivo de Manaus foi suspensa. O prefeito David Almeida e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM), Givanci Oliveira, chegaram a um acordo para que o sistema funcione normalmente. A paralisação havia sido aprovada na última sexta-feira, 12/5, após impasse nas negociações salariais entre os trabalhadores e o Sinetram.

Uma nova reunião foi agendada para a próxima quinta-feira, 18/5, com representantes dos sindicatos dos trabalhadores e patronais, contando com a presença do prefeito e do diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins. A Prefeitura reforça seu compromisso em buscar soluções por meio do diálogo e ressalta a importância de garantir o pleno funcionamento do transporte público, visando o bem-estar da população.