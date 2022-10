Suspeita de explosivo interrompe evento com Bolsonaro em MG

Na noite desta quinta-feira (6), a Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada para investigar a suspeita de um explosivo próximo ao Teatro Sesi Minas, na cidade de Belo Horizonte (MG), onde o atual mandatário do país, Jair Bolsonaro (PL), se reunia com em um evento com representantes da indústria do estado.

De acordo com a polícia , o chamado ocorreu por volta das 18h04. Já segundo o Gabinete de Segurança Institucional, uma “caixa suspeita” foi encontrada sobre uma lixeira em frente ao local do evento e motivou a ocorrência. A rua chegou a ser interdidata para o trabalho da polícia e a porta do teatro permaneceu fechada.

Em nota o GSI afirmou: “Temos conhecimento do fato, o Presidente segue sua agenda e o assunto está sendo verificado pela PMMG.”

O Coronel Sandro (PL-MG), deputado estadual eleito nas eleições de 2022, afirmou em uma de suas redes sociais que se tratava de uma “ameaça de bomba” e que a rua precisou ser interditada.

Após averiguação, o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) descartou a possibilidade de o item ser um explosivo e encerrou a ocorrências às 21h.

Durante o evento, o chefe do Executivo recebeu da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais um documento com propostas para o desenvolvimento industrial do Estado.

Participaram do encontro os governadores Romeu Zema (Novo-MG), Cláudio Castro (PL-RJ), Antonio Denarium (PP-RR), Ibaneis Rocha (MDB-DF). O ministro Célio Faria Júnior (Secretaria de Governo), o pastor Silas Malafaia e congressistas que apoiam o governo Bolsonaro.

Por iG