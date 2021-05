Supermercado Assaí Atacadista divulga mais 300 vagas de emprego

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, divulga mais 300 vagas de emprego em parceria com o supermercado Assaí Atacadista, nesta segunda-feira (24). Todas as vagas serão direcionadas à nova unidade da rede de supermercados que será inaugurada em breve na avenida Torquato Tapajós, nº 2.200, bairro Flores, zona Centro-Sul.

Os candidatos que desejarem concorrer às vagas disponíveis devem cadastrar-se por meio do link expansaoassaimanaus.gupy.io.

Atendendo às recomendações de prevenção ao novo coronavírus, todo o processo seletivo será ajustado para minimizar os riscos para todos os envolvidos e será feito de forma on-line, seguindo as etapas de cadastro, testes, entrevista com Recursos Humanos, entrevista com gestor, preenchimento de dados de pré-contratação e contratação.

Assaí Atacadista

O Assaí Atacadista é uma rede brasileira de atacado de autosserviço, que possui mais de 180 lojas com mais de 50 mil colaboradores. Em Manaus, o Assaí está presente nos bairros Aleixo e Novo Aleixo.

Vagas Assaí Atacadista

Chefe de Seção de Manutenção;

Chefe de Seção de Recebimento;

Chefe de Seção de Depósito;

Chefe de Prevenção de Perdas;

Chefe de Seção de Mercearia;

Chefe de Seção de Cafeteria;

Chefe de Seção de Frente de Caixa;

Chefe de Seção de Perecíveis;

Chefe de Seção de Açougue;

Chefe de Seção de Hortifruti;

Auxiliar de Recebimento de Notas Fiscais;

Chefe Administrativo;

Cartazista;

Operador de Empilhadeira;

Conferente;

Assistente de depósito;

Atendente de Cafeteria;

Operador de Caixa;

Empacotador;

Fiscal de Atendimento ao Cliente;

Auxiliar de Manutenção;

Repositor de Mercadorias;

Repositor Pleno de Mercadorias;

Fiscal de Prevenção de Perdas;

Nutricionista;

Cozinheiro;

Auxiliar de Cozinha;

Auxiliar de RH;

Assistente de TI;

Auxiliar de Controle de Qualidade;

Chefe de Venda de Cartão;

Atendente e Venda de Cartão;

Operador de Televendas (Vendedor do Atacado);

Açougueiro;

Auxiliar de Açougue.

*Com informações da assessoria

