Super Terminais marca presença na Navalshore Amazônia

O Super Terminais participa da Naval Shore Amazônia, confirmada para os dias 24, 25 e 26 de maio, em Manaus. Patrocinador master da fase regional do evento mais importante da indústria naval em toda a América Latina, o Super Terminais será o único terminal portuário amazonense a participar da feira.

A Naval Shore reunirá armadores, estaleiros, fabricantes e fornecedores nacionais e internacionais em um só lugar, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques. A Naval Shore é principal plataforma de negócios da indústria marítima de toda a América Latina e agora inicia jornada para tornar-se o ponto de encontro da indústria naval fluvial.

Em agosto, também está prevista a 17ª edição da Navalshore no Rio de Janeiro, no centro de convenções Expo Mag, entre os dias 22 a 24. A feira é realizada desde 2004 no Estado. Em 16 edições, é responsável pela exibição de mais de 3,4 mil marcas de fornecedores de produtos e serviços para a indústria naval do mundo inteiro, promovendo negócios e desenvolvimento parcerias.

Um público total superior a 137 mil pessoas já passou pela feira, reunindo profissionais, empresários e representantes do poder público. Paralelamente à feira, a cada edição são promovidos cursos, workshops e conferências.

Entre as possibilidades que o evento oferece estão a oportunidade de negócios com mais de 7 mil profissionais qualificados, a reunião dos principais estaleiros e armadores nacionais e internacionais e presença das principais marcas do setor naval.